媒體人稱沈伯洋「洋流上揚」恐豬羊變色 蔣萬安1句話回應

年底台北市長選戰倒數73天，台北市長蔣萬安今天上午出席北市消防局福國分隊駐地落成啟用典禮，媒體問蔣，怎看民進黨立委吳思瑤稱要公布一個民調，媒體人黃暐瀚稱若差距在9%之內將豬羊變色？對此，蔣萬安說，尊重每一個候選人的選戰策略跟規畫。

另外，媒體也問蔣，民進黨參選人沈伯洋到公館商圈拜票人潮擠爆，是否覺得有「洋流」？蔣萬安說，最重要的是，他一樣就是持續推動各項的市政建設，每一天這樣的腳步不會停下來。所以昨天看到天下雜誌最新公布的全國各縣市幸福城市調查，台北市再次第二度連續兩年獲得六都第一名。所以市府就是用紮實的政績來持續爭取市民的認同。

媒體追問，有藍營民代稱沈伯洋的一些支持者是蟑螂老鼠？會不會覺得用詞有一點不妥？是否激起仇恨或反效果？蔣萬安表示，他之前在議場都已經表達過，因為他不在現場，實在無法評斷。

另外，媒體問蔣，怎麼看沈伯洋拜會前總統陳水扁，並稱扁有傳授他「台北市長的選舉心法」？蔣說，尊重每一個候選人的行程安排。