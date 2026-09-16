李四川出席永和重陽義剪活動 再提加速都更及交通政見

國民黨新北市長參選人李四川今早出席永和國父紀念館舉辦的敬老義剪義診活動，現場近千名鄉親參與。面對永和高密度人口與老舊社區的轉型挑戰，李四川強調，未來將全力加速都市更新與推動捷運中和光復線及敬老卡升級等多項政策，全面提升永和在地居住安全與通勤機能，讓長輩幸福安居，現場長輩也報以掌聲熱情回應。

李四川今走進活動會場時，負責美髮造型的造型師開心的與李擊掌合照，李四川也為九月份壽星獻上祝福、全場齊唱生日快樂歌，他還當場挽起袖子為長輩搥背按摩，其中還有一位高齡99歲長者，氣氛相當溫馨。李四川還開玩笑向在場所有長者說，「今天經過大家巧手打理，讓每位鄉親漂漂亮亮走出去」。

李四川致詞時表示，永和地狹人稠，老舊社區轉型刻不容緩，「加速都市更新」是居住安全的重中之重，未來擔任市長將透過簡政便民措施與政策誘因，以公私協力加速老街區翻轉。

在交通路網方面，李四川重申「軌道建設123」政見，將與蔣萬安市長緊密合作，全力推動捷運中和光復線南北延伸，北向抵達大巨蛋後延伸至松山機場，南向延伸至十四張串聯環狀線與安坑輕軌，打造直通臺北核心的便捷廊道，大幅紓解通勤壓力。

新北市敬老卡點數已擴增至600點，李四川說，未來擔任市長將進一步把其中300點「悠遊卡化」，讓長輩可直接於便利商店、超市、藥局消費，並能折抵醫療院所就診費用，讓福利照顧更彈性、更貼近銀髮族日常生活需求。

主辦單位表示，今日活動已邁入第24年，也是全國規模最大的敬老義剪義燙義診，由永和區婦女會與曼都集團永和店主辦，另有穀保家商等50個單位共襄盛舉。今出席活動還有立委林德福、新北市議會副議長陳鴻源、新北市副市長劉和然、議員金瑞龍等人都到場支持。

國民黨新北市長參選人李四川今早出席永和國父紀念館舉辦的敬老義剪義診活動，現場許多長輩開心與李四川合照。圖／李四川競辦提供