快訊

美期中選舉前最後表決！眾議院第3度通過決議 要求川普撤軍伊朗

誰害我們用Chinese Taipei？蔣萬安引昔蔡英文、林全說法反擊

極端天災都是小國承擔？尼泊爾怒向國際訴求氣候正義

聽新聞
0:00 / 0:00

李四川出席永和重陽義剪活動 再提加速都更及交通政見

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川今早出席永和國父紀念館舉辦的敬老義剪義診活動，現場許多長輩開心與李四川合照。圖／李四川競辦提供
國民黨新北市長參選人李四川今早出席永和國父紀念館舉辦的敬老義剪義診活動，現場許多長輩開心與李四川合照。圖／李四川競辦提供

國民黨新北市長參選人李四川今早出席永和國父紀念館舉辦的敬老義剪義診活動，現場近千名鄉親參與。面對永和高密度人口與老舊社區的轉型挑戰，李四川強調，未來將全力加速都市更新與推動捷運中和光復線及敬老卡升級等多項政策，全面提升永和在地居住安全與通勤機能，讓長輩幸福安居，現場長輩也報以掌聲熱情回應。

2026九合一選舉

李四川今走進活動會場時，負責美髮造型的造型師開心的與李擊掌合照，李四川也為九月份壽星獻上祝福、全場齊唱生日快樂歌，他還當場挽起袖子為長輩搥背按摩，其中還有一位高齡99歲長者，氣氛相當溫馨。李四川還開玩笑向在場所有長者說，「今天經過大家巧手打理，讓每位鄉親漂漂亮亮走出去」。

李四川致詞時表示，永和地狹人稠，老舊社區轉型刻不容緩，「加速都市更新」是居住安全的重中之重，未來擔任市長將透過簡政便民措施與政策誘因，以公私協力加速老街區翻轉。

在交通路網方面，李四川重申「軌道建設123」政見，將與蔣萬安市長緊密合作，全力推動捷運中和光復線南北延伸，北向抵達大巨蛋後延伸至松山機場，南向延伸至十四張串聯環狀線與安坑輕軌，打造直通臺北核心的便捷廊道，大幅紓解通勤壓力。

新北市敬老卡點數已擴增至600點，李四川說，未來擔任市長將進一步把其中300點「悠遊卡化」，讓長輩可直接於便利商店、超市、藥局消費，並能折抵醫療院所就診費用，讓福利照顧更彈性、更貼近銀髮族日常生活需求。

主辦單位表示，今日活動已邁入第24年，也是全國規模最大的敬老義剪義燙義診，由永和區婦女會與曼都集團永和店主辦，另有穀保家商等50個單位共襄盛舉。今出席活動還有立委林德福、新北市議會副議長陳鴻源、新北市副市長劉和然、議員金瑞龍等人都到場支持。

國民黨新北市長參選人李四川今早出席永和國父紀念館舉辦的敬老義剪義診活動，現場許多長輩開心與李四川合照。圖／李四川競辦提供
國民黨新北市長參選人李四川今早出席永和國父紀念館舉辦的敬老義剪義診活動，現場許多長輩開心與李四川合照。圖／李四川競辦提供

國民黨新北市長參選人李四川今早出席永和國父紀念館舉辦的敬老義剪義診活動。圖／李四川競辦提供
國民黨新北市長參選人李四川今早出席永和國父紀念館舉辦的敬老義剪義診活動。圖／李四川競辦提供

李四川 永和 都更 2026九合一選舉 新北市選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

拚29區遍地開花！李四川與250名里長合拍形象照 11連霸里長來相挺

衝刺陸戰…李四川進攻三重、蘇巧慧板橋掃街

議員問在幫李四川加速新北大巨蛋？侯友宜：你認為不是嗎？

李四川提忠孝碼頭跨河景觀橋 侯友宜：雙北可共同規畫建設

相關新聞

媒體人稱沈伯洋「洋流上揚」恐豬羊變色 蔣萬安1句話回應

年底台北市長選戰倒數73天，台北市長蔣萬安今天上午出席北市消防局福國分隊駐地落成啟用典禮，媒體問蔣，怎看民進黨立委吳思瑤稱要公布一個民調，媒體人黃暐瀚稱若差距在9%之內將豬羊變色？對此，蔣萬安說，尊重每一個候選人的選戰策略跟規畫。

學者認為民進黨不樂見雙城順利 「不封殺」大陸官員才意外

雙城論壇預計12月舉辦，陸委會二度封殺雙城籌辦的踩線團層級。國民黨議員秦慧珠認為，意料中事；學者也認為，民進黨不樂見雙城籌辦太順利，才會有很多「穿小鞋」動作，應說「不封殺」才是意外。今年選舉年，雙城議題影響北市長選舉？藍營認為，蔣沈多次談雙城各有不同論述，「選民就是各取所需」對選情影響不大。

【重磅快評】打蔣打到石舫亘 民進黨別搬石頭砸自己的腳

地方選舉選戰倒數73天，打到現在，民進黨幾乎「全黨打一人」，鎖定藍營人氣最高的台北市長蔣萬安。不光是蔣萬安本人，15歲的大兒子蔣得立因交換學生一事被大人追殺，就連妻子石舫亘過去在APEC（亞太經合會議）的發言都被有心人士炎上。但再怎麼雙標還是要有邏輯，馬上要去APEC的勞動部長洪申翰也不敢跟著起鬨，因為若不能使用台灣在APEC的正式會籍名稱，等於是搬石頭砸自己的腳。

10月4日啟動輔選？侯友宜：市政優先、都按規定

新北市長侯友宜是國民黨新北市長參選人李四川重要輔選人物。民進黨議員周雅玲今天在議會總質詢指出，10月4日定期會結束後，侯是否將啟動輔選模式？若利用上班時間輔選，是否會請假或影響市府各局處運作？侯友宜表示，目前距離任期結束約100天，市政工作仍是最優先，若有選舉相關活動，該請假的一定會按照規定來，市府團隊都要依規定辦理。

綠議員追問李四川政見 侯友宜：不能代答但會轉達

新北市議會總質詢，國民黨新北市長參選人李四川持續成為質詢焦點。民進黨團英系議員今天聯合質詢，詢問李四川提出的樹林鐵路地下化、新北大巨蛋規畫與跨河景觀橋等政見，侯友宜除回應市府相關考量，也表示，「四川如果當市長，我會提醒他你在問」，但強調自己不能代表李四川回答，會把議員的心意轉達給他。

台東市長選戰升溫！藍營陳銘風總部進駐拚連任 綠營翁聖惠端商圈政見

2026台東市長選戰持續升溫，國民黨尋求連任的市長陳銘風今天成立競選總部並舉行祈福儀式，啟動競選工作；民進黨市長參選人翁聖惠則提出「台東新心環狀商圈」構想，從老街區、觀光夜市、鐵花商圈一路串聯至南京路及鯉魚山，訴求把觀光人潮轉化為地方消費，藍綠兩陣營各自展開布局。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。