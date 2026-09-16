天下民調交鋒！童子瑋酸謝吊車尾 謝國樑：上升趨勢繼續努力

「天下雜誌」昨公布最新城市調查，基隆在「永續幸福城市」排名全台第14名，「青年友善城市」全台第16名。民進黨市長參選人童子瑋說，這是謝國樑市長4年任期最後一張成績單，卻是吊車尾的結果。謝國樑表示，基隆晉級佳等組是一種肯定，積分和名字這兩年都有成長，且是上升的趨勢，會繼續努力。

童子瑋今天指出，謝國樑市長4年來熱衷製造話題、包裝形象，卻沒有真正處理基隆最根本的生活問題。尤其這次天下雜誌首度進行青年友善城市調查，基隆得到了非六都最後一名，已經直接反映青年最在意的工作、產業、托育、住宅與發展機會，都沒有獲得足夠支持。他批評，當年輕人看不到未來，城市更不會有希望。

童子瑋表示，這也是他這次參選提出「生活市長」定位的原因，市政必須回到市民每天面對的生活。他規劃未來長輩福利要加倍，兒少成長要有更完整的安全網與家庭支持，青年就業要得到政府更積極的協助，基隆最基礎的交通與公共運輸，也必須全面改革，從通勤、公車到生活圈移動，都要真正改善市民每天的體驗。

童子瑋說，如果市民也對這份成績單感到不滿意，也認為基隆可以更好、更進步，那麼接下來最後70多天，就是決定基隆下一個4年的關鍵。他呼籲市民加入改變基隆的行列，讓市政回到生活，讓長輩、孩子、青年、通勤族與每一位市民，都真正感受到城市正在往前走。

謝國樑今天受訪說，基隆的名次有一些提升，從2024年的22名、2025年的21名，到今年的16名，不過，還是要努力，對基隆來說，滿意度有增加就是肯定，而且這是上升的趨勢。

至於施政分數68.8 從「衝刺組」升到「佳等組」，謝國樑表示，基隆晉級佳等組是一種肯定，積分這兩年都有成長，是上升的趨勢，但他認為還不夠，仍要繼續努力。前市長林右昌兩任中，名次也是慢慢上升，基隆需要更多的時間把市政做好，他相信會有更好的成績。

謝國樑表示，大家都了解，在這過程中也滿辛苦的，2024到2025年他個人經歷兩次罷免案，在困難環境中，仍然會繼續努力做好施政。