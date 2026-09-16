李四川提忠孝碼頭跨河景觀橋 侯友宜：雙北可共同規畫建設

國民黨新北市長參選人李四川日前提出，規畫從三重忠孝碼頭興建跨河景觀橋連接台北大稻埕，並稱已與台北市長蔣萬安取得共識，未來雙北民眾可透過景觀橋往來、一起欣賞煙火。新北市長侯友宜今表示，新北近年已興建多座景觀橋，面對未來建設，期待雙北持續合作、共同規畫。

侯友宜今上午出席市政會議，會前接受媒體聯訪。被問及過去是否曾與蔣萬安討論忠孝碼頭至大稻埕跨河景觀橋，以及是否認為方案可行，侯友宜並未正面回應兩人是否曾討論。

侯友宜表示，這幾年在新北市水利局努力下，新北興建許多景觀橋，也獲得市民肯定。他說，面對未來建設，期待雙北、新北市不只是景觀橋，許多建設都可以一起合作、好好規畫，「讓雙北更幸福、更美好」。

另外，針對中央政府總預算案三讀已超過一個月，立法院尚未函送行政院並咨請總統公布生效，外界關注是否連帶影響追加預算案審議，包括軍公教及弱勢津貼加碼等相關措施，侯友宜回應，「我相信立法院會很快速、有智慧的去處理。」