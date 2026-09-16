楊文科談竹縣選情：越是艱困越不能失信心 籲藍營青年走進群眾

五合一選戰進入關鍵階段，國民黨新竹縣黨部主委楊文科昨天晚間向藍營青年喊話，強調越是艱困的選戰，越不能自己先失去信心，「越是逆境越要拚！」選舉不是候選人一個人的事，而是一群相信共同理念的人一起努力，「誰能走到最後、誰能真正走進群眾，才是決定勝負的關鍵。」他也以「疾風知勁草、路遙知馬力」勉勵青年，呼籲拿出熱忱、熱血與行動力，「一起拚到最後一刻」，共同為新竹縣的未來全力一搏。

國民黨新竹縣黨部昨晚召開青工會議，由楊文科主持，邀集各分會會長、縣青工理監事及會務幹部齊聚交流。談及選情，楊文科坦言，這次新竹縣長選舉面臨前所未有的挑戰，但越是關鍵時刻，越不能自己先失去信心。選戰真正決定勝負的，不是一時的聲量或局勢，而是「誰能走到最後、誰能真正走進群眾」。

楊文科以美國總統大選逆轉案例勉勵青年，提到杜魯門當年在外界看好杜威下，仍搭火車走遍各地、直接接觸選民，最終逆轉勝選；川普首度參選總統時也曾面臨多數預測不看好，透過社群媒體與直接訴求選民凝聚支持。

楊文科表示，接下來竹縣國民黨要更深入基層、直接面對鄉親，把政績、理念及對新竹縣的未來主張說清楚。他也鼓勵青工夥伴發揮熱情、創意與行動力，走入地方、接觸選民，爭取支持並參與地方發展。

楊文科表示，黨部均按照既定制度與程序完成，也肯定邱國樑主委代理期間秉持公平、公正原則完成相關程序。目前黨的決策已經形成，接下來就是全黨共同承擔、團結向前。「黨的決策一旦決定，我們就必須貫徹執行，沒有個人恩怨，只有共同的目標。」

他也提醒，在選舉關鍵時刻，面對任何不實打擊、汙衊，該說明的事情就必須說明，該捍衛的價值就必須勇敢捍衛。政治最重要的是誠信、信用與善良，所有政治人物最終都要接受時間與人民的檢驗。

楊文科最後呼籲青工夥伴全力投入選戰，團結支持國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩及五合一各級提名同志，守住新竹縣、延續地方服務與建設成果，也讓國民黨的精神與責任由青年世代接續。