影／蔣萬安妻遭出征 盧秀燕批對手攻擊妻小「沒格調」

天下雜誌昨發布2026縣市長滿意度調查，台中市長盧秀燕排名全國倒數第2、六都墊底；ETToday昨也發布2028總統候選人支持度調查，盧秀燕在國民黨內排第2，次於台北市長蔣萬安。盧今天表示，民調有好有不好，不管好不好，她都尊重。

盧秀燕今天上午參加市政總質詢，會前受訪，被問及對近期民調的看法，她說，昨天有2份民調，1份不錯、1份不好，不管好或不好，都尊重。

對於蔣萬安的妻子幾年前參加APEC亞太經濟合作會議時自稱來自「Chinese Taipei」遭出征一事，盧秀燕表示，蔣這幾年做得不錯，對手沒太多攻擊點，才攻擊妻小，不過選舉還是要有格調與運動家精神，大家可以就政策、施政直球對決，這感覺很像大罷免時的攻擊方式，沒有格調。