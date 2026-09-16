【重磅快評】打蔣打到石舫亘 民進黨別搬石頭砸自己的腳

地方選舉選戰倒數73天，打到現在，民進黨幾乎「全黨打一人」，鎖定藍營人氣最高的台北市長蔣萬安。不光是蔣萬安本人，15歲的大兒子蔣得立因交換學生一事被大人追殺，就連妻子石舫亘過去在APEC（亞太經合會議）的發言都被有心人士炎上。但再怎麼雙標還是要有邏輯，馬上要去APEC的勞動部長洪申翰也不敢跟著起鬨，因為若不能使用台灣在APEC的正式會籍名稱，等於是搬石頭砸自己的腳。

蔣得立遭圍剿之後，最近戰火延燒至石舫亘，有民眾在社群平台PO出石舫亘九年前參與行政院性別平等處「APEC科技渴望性別—遇見年輕女力培力工作坊」，說「I'm from Chinese Taipei」的影片，以此猛攻。但「中華台北」是台灣自1991年加入APEC之後就使用的正式會籍名稱，這個名稱並未因政黨輪替而改變。APEC今年由中國大陸主辦，台灣依然以「Chinese Taipei」（中華台北）身分參與各項會議與活動。就連今年5月的APEC貿易部長會議，台灣也循既有機制參與；外交部並強調，台灣是APEC正式會員，自1991年加入以來，享有與其他會員平等參與的權利。

所以，如果官員都用這個身分出席，石舫亘九年前這樣說又有何不對？

有趣的是，APEC人力資源發展部長會議馬上要在21日在南京登場，洪申翰即將出席，成為賴政府首位赴中國大陸的部長級官員。洪申翰昨日被問到這題時，說得很清楚，APEC是台灣能以正式會員身分參與的重要國際多邊合作機構，台灣是正式會員，享有平等參與的權利。不願對石舫亘被追殺一事多表意見。

正因如此，才更凸顯這場政治攻防的荒謬。如果民進黨政府認為台灣參與APEC是理所當然，那麼當年石舫亘代表台灣參加APEC相關活動，使用APEC所承認的「Chinese Taipei」，又有什麼好大驚小怪？

民進黨過去在野時，針對國民黨官員赴中國，經常要求對方必須喊出「中華民國」，否則就是向中國低頭、接受打壓。如今輪到自己人赴中國參加國際會議，卻強調「正式會員」、「平等參與」、「既有規範」，甚至必須考慮中國出入境規定帶來的現實風險。就連自己人「台灣國」代表昨赴勞動部為洪申翰打氣，也很清楚現實情勢，表示原本打算致贈「台灣不是中華台北」胸章，要求洪申翰赴中時佩戴，但考量中國出入境管理新規今起上路，恐讓洪申翰「去得了、回不來」，未免太殘忍，因此改替洪申翰「加油」。

洪申翰到南京，可以依APEC既有規範，以「Chinese Taipei」身分參與會議、爭取平等與對等尊嚴，那麼別人過去依照同一套國際規則參與APEC，有何道理被扣上一頂政治帽子？凡此種種邏輯錯亂的言行，只是再度證明民進黨向來「嚴以待人、寬以律己」。既然洪申翰可以拿著這個身分赴南京，就別拿這個理由去追殺石舫亘。