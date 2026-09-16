影／「藍白合」帶民眾黨議員參選人掃街 謝國樑：藍白席次最大化

竹北市長藍白爭議未歇，尋求連任的國民黨籍基隆市長謝國樑今天特別帶民眾黨籍議員安樂區議員參選人李文耀、中山區呂承祐到安樂市場拜票，宣示「藍白合」具體行動。謝國樑說，要讓基隆藍白議員席次最大化；針對天下雜誌施政民調，謝回應，近2年名次有上升趨勢，會繼續努力。

「天下雜誌」昨公布2026縣市長施政滿意度調查，謝國樑今天上午8時30分到安樂市場拜票時受訪說，基隆的名次有一些提升，從2024年的22名、2025年的21名，到今年的16名，不過，還是要努力，對基隆來說，滿意度有增加就是肯定，而且這是上升的趨勢。

至於施政分數68.8 從「衝刺組」升到「佳等組」，謝國樑表示，基隆晉級佳等組是一種肯定，積分這兩年都有成長，是上升的趨勢，但他認為還不夠，仍要繼續努力。前市長林右昌兩任中，名次也是慢慢上升，基隆需要更多的時間把市政做好，他信信會有更好的成績。

謝國樑表示，大家都了解，在這過程中也滿辛苦的，2024到2025年他個人經歷兩次罷免案，在困難環境中，仍然會繼續努力做好施政。

謝國樑並說，要有好的施政，需要議員好的配合，國民黨和民眾黨藍白合作在基隆一直運作相當順利，民眾黨籍副市長邱佩琳給市府很大的幫忙，在基隆藍白席次一定要最大化，因此今天特別陪同民眾黨安樂區議員參選人李文耀、中山區呂承祐到安樂市場拜票，希望他們能夠進入市議會。

李文耀表示，謝國樑今天特別帶民眾黨議員參選人同框掃街拜票，希望告訴大家藍白合在地方深化的合作。呂承祐說，竹北的爭議就留在竹北，基隆藍白攜手大步走，議員選情讓藍白席次最大化。

尋求連任的國民黨籍基隆市長謝國樑今天特別帶民眾黨籍議員安樂區議員參選人李文耀、中山區呂承祐到安樂市場拜票。記者游明煌／攝影

尋求連任的國民黨籍基隆市長謝國樑今天特別帶民眾黨籍議員安樂區議員參選人李文耀、中山區呂承祐到安樂市場拜票。記者游明煌／攝影