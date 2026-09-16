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學者認為民進黨不樂見雙城順利 「不封殺」大陸官員才意外

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安去年率市府團隊赴上海參加雙城論壇，今年輪到台北市政府主辦，將由上海市政府率團到台北市參加論壇。聯合報系資料照
台北市長蔣萬安去年率市府團隊赴上海參加雙城論壇，今年輪到台北市政府主辦，將由上海市政府率團到台北市參加論壇。聯合報系資料照

雙城論壇預計12月舉辦，陸委會二度封殺雙城籌辦的踩線團層級。國民黨議員秦慧珠認為，意料中事；學者也認為，民進黨不樂見雙城籌辦太順利，才會有很多「穿小鞋」動作，應說「不封殺」才是意外。今年選舉年，雙城議題影響北市長選舉？藍營認為，蔣沈多次談雙城各有不同論述，「選民就是各取所需」對選情影響不大。

2026九合一選舉

上海台辦副主任李驍東原申請來台籌辦今年雙城論壇舉辦，再度被陸委會封殺，政治大學外交系教授黃奎博分析有兩個層面，第一，雙城論壇已經變成陸委會少數可以拿來利用、報復中共的一個事件、活動；第二，陸委會當然希望大陸來的官員層級低一點，如此一來，藍軍對兩岸交流的優勢，就比較不容易被人民看見。

不過黃奎博認為，雙城論壇舉辦可以作為兩岸關係惡化中，小小的「煞車皮」，儘管擋不了大趨勢、但在惡劣大趨勢中至少可以讓大家感覺，兩岸關係維持有正面、且是有希望。所以民進黨應也不樂見雙城論壇舉辦太順利，所以才會有很多「穿小鞋」動作。

對於民進黨北市長參選人沈伯洋公開稱「首都對首都」台北交流對象應是北京，黃則認為這是假議題，因這需要海峽兩岸都必須要協商、且要有共識。至於台北上海雙城論壇行之多年，黃認為，確實兩市之間就市政交流有很多相互學習的正向效應，甚至還擴散到兩岸其他城市，所以雙城論壇總體來講是好、正面的，這也是為什麼民進黨一直攻雙城論壇，但市民對雙城的民調，都不會變支持者少、反對者眾。

今年選舉年，雙城論壇議題是否發酵影響選情？議員秦慧珠認為，雙城論壇影響選情的因素，已經沒有過去這麼巨大，因蔣萬安、沈伯洋多次談論雙城，大家對這議題各有不同論述，「選民就是各取所需」，有的接受蔣萬安、有的接受沈伯洋論述，所以議題要發酵成媒體關注點，可能性不高，影響北市長選舉可能性也不大。

秦也認為，對大陸方來說，應該也希望今年雙城論壇低調、順順地舉辦就好，她也認為，民進黨也不會想炒作雙城論壇議題，因雙城論壇對各黨已不會加分、也不會減分。

雙城 民進黨 大陸 2026九合一選舉

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