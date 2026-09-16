蔣萬安捍衛妻兒 沈伯洋喊一周一辯

首都之戰白熱化，民進黨台北市長參選人沈伯洋早晚都掃街，持續陸戰，市長蔣萬安則聚焦市政到大安區視察行人友善政策，面對妻兒不斷被綠營攻擊，蔣萬安痛批，選舉選到扭曲事實、惡意攻擊他家人，「我相信，這不是善良台灣人會樂見的」。

近日又有綠營側翼翻出過去蔣萬安妻子石舫亘二○一七年參加ＡＰＥＣ活動演講時，講出「Chinese Taipei」的影片。

蔣萬安說，中華台北其實就是台灣在ＡＰＥＣ正式會籍名稱，他太太也用英文講出「我是台灣人」，行政院當時也發新聞稿，肯定這些台灣女性專業表現，包括今年行政院前政務委員參加活動也是用正式會籍名稱，洪申翰部長參加也是如此。

洪申翰月底將赴南京參與ＡＰＥＣ人力資源發展部長會議，洪昨說，「在ＡＰＥＣ裡，我們的正式會員名稱確實是Chinese Taipei」。

沈伯洋說，大原則就是在選戰的時候不用討論家人，「大家要聚焦的不是誰用了Chinese Taipei，而是誰讓我們、是誰害我們要用Chinese Taipei」。

沈伯洋赴日交流前夜返台，昨早就到士林區華榮市場掃街，晚間到公館夜市商圈，都吸引人潮。沈說，目前已有兩家電視台提出相關辯論邀請書，如果蔣願意的話趕快簽下來；如果從現在開始「一周辦一場」感覺不錯，但要能交叉詰問、追問才是重點。

蔣萬安昨到師大周邊視察行人友善，在地四名里長感謝蔣讓師大周邊生活品質提升。針對「一周一辯」蔣萬安說，他才剛結束議會總質詢，接下來還有許多市政工作要忙碌；他之前也表達過會參與辯論，且四年前就有參加。