衝刺陸戰 李四川進攻三重、蘇巧慧板橋掃街

國民黨新北市長參選人李四川昨成立三重川友會，進攻綠營票倉，李說，他與台北市長蔣萬安有高度共識，將規畫興建連結三重忠孝碼頭至大稻埕的跨河景觀橋，提供人行及自行車專用。民進黨蘇巧慧深入板橋福德市場、黃石市場掃街，允諾將加速推動板橋醫療園區、國家兒童未來館及泰板輕軌等重大建設。

為強化組織能量，李四川在新北各行政區陸續成立川友會，昨有近千人聚集三重體育館，支持者揮舞國旗，司儀高喊「海納百川、我們都挺李四川」口號，聲勢浩大。李四川一開口就因聲音沙啞，台下先是一陣笑聲，隨後立即給予鼓掌，他表示，民眾的熱情與溫暖讓他更有動能奮戰到底，投入選戰半年瘦五公斤，講話量遠高於過去五十年的總和，一生靠雙手在做事，體會到選舉確實不容易。

談地方建設願景，李四川表示，將全力推動「大漢溪縱貫線捷運」與「蘆社大橋」，提升三重交通便利性，紓解重陽橋通勤人潮，也與蔣市長有高度共識，未來雙北共辦煙火節，強化三重在地遊憩及觀光新亮點。

距投票剩七十三天，蘇巧慧持續衝刺陸戰，昨與民進黨新北隊成員在板橋的市場掃街，受到民眾、攤商熱情打氣，蘇說，她會維持正面、陽光態度，除成立更多後援會，也會在社群推出更多創意影片，用多元、有趣方式，爭取更多市民支持，帶領新北迎向新時代。

談及板橋願景，蘇巧慧表示，她將成立專責的都市更新局加速都更，推動以大眾運輸站點為中心的街廓機能翻新，秉持簡政便民原則，精簡審議流程、提高效率。蘇強調，板橋是快速發展的現代大城，擁有豐富的歷史與文化底蘊，將串連在地藝文產業與歷史建築，打造兼具現代機能與文化記憶的特色街景。