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違紀參選高市議員 薛兆基、黃淑美將遭綠營除黨籍

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導

高雄市議員參選人薛兆基、黃淑美，在未獲得民進黨提名下分別登記參選左楠區、三民區市議員。民進黨高雄市黨部祭出黨紀處分，決議提報中央黨部中評會處理，兩人將面臨被開除黨籍，並且五年內不得再申請入黨的限制。

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高雄市議員選舉登記結束，民進黨共計兩人涉及退黨參選案，高市黨部第九屆第三次執行評議委員會議中報告，送交中央黨部進行後續處理。

高雄市黨部說明，薛兆基登記參選高雄市第四選區（左營、楠梓）市議員、黃淑美登記參選高雄市第七選區（三民）市議員，兩人雖分別在登記參選前前往市黨部辦理退黨，但依據民進黨黨紀相關規範，違紀參選行為仍得予以除名處分，並適用五年內不得再申請入黨之規定。

市黨部強調，相關處分之認定，不因當事人是否於事前提出退黨申請而有所差異，如未經提名擅自使用民進黨黨徽，或以其他足以使民眾誤認為獲民進黨提名之識別、宣傳方式進行競選，致使民眾產生混淆或誤導，市黨部接獲檢舉後，將蒐集相關事證，並依法移送偵辦。

黃淑美曾任四屆議員、高雄輪船公司董事長。她表示，奉獻民進黨卅幾年，總統、市長及立委等大小選舉出錢出力，無奈此次派系夾殺，三民區應選八席，黨部僅提名三席，只好決定走自己的路。曾任前市長謝長廷幕僚的薛兆基說，選擇守住自己的步伐前進，「結果交給時間，選擇交給人民」。

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