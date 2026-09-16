受邀「開箱」競總 蔡英文喊話陳亭妃：台南生育率拚六都第一

台南年底市長選舉藍綠力拚聲勢，前總統蔡英文昨到民進黨市長參選人陳亭妃競選總部「開箱」設施，並打趣鼓勵陳若當選，「生育率一定要拚六都第一」；國民黨市長參選人謝龍介陪民眾黨議員參選人掃街，謝說，新竹縣藍白波折不影響其他縣市，各縣市藍白都合作就會弭平傷口。

陳亭妃競選總部位於永康區水漾路鹽行國中重劃區，以融合綠色與桃紅色的貨櫃屋為主體，盼展現美學與女性思維，內部設置互動專區、「妃熊厲害」泰迪熊牆，預計下月十一日辦成立大會。

陳亭妃八月即邀蔡英文去開箱，安排昨上午造訪，陳亭妃帶領參觀說，希望透過空間設計，讓競選總部不只是選戰運作的場所，也能成為人與人交流的空間；過程中播放ＡＩ動畫政見影片，蔡英文頻頻點頭認同。

陳亭妃也提及社會福利措施政見，她表示，不是要跟其他五都拚，是要補不足之處，蔡英文肯定她的相關政見，還打趣說，陳亭妃若當選台南市長，生育率一定要拚六都第一，讓全場大笑。

另外，台南市議員第一選區（大新營區）下屆面臨八搶五局面，謝龍介昨陪民眾黨參選人陳詩薇站台，謝說，國民黨本屆此區有蔡育輝、張世賢兩席，張任內不幸亡故，因希望落實藍白合，這次藍營僅提名蔡育輝一人，希望將蔡、陳兩人都送進議會。

媒體問新竹縣藍白合待化解，謝龍介說，不影響其他縣市，例如雙北、台中、高雄、桃園、屏東、基隆等藍白都合作，就會弭平新竹傷口，他也在台南以實際行動促成藍白合作。

謝龍介說，自己從小在台南生活，最了解地方大小事及鄉親需求，因此提出○至十五歲每人每月補助五千元等政見，賴清德總統後來跟進提出擴大相關育兒政策，證明這正是人民需要的方向。