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選情初探／投縣原民議員選區 六、七激戰 八無人挑戰

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導

南投縣第六、七、八選區為原住民選區，各有一席，現任議員石慶龍、全文才及林庭秝皆爭取連任。第六選區石慶龍再次對決江秉翰；第七選區全文才面臨軍系出身的王榮儀及信義鄉公所技佐田東憲的挑戰；第八選區則罕見出現同額參選，僅林庭秝一人登記，依選舉罷免法規定，得票達法定門檻即可當選。

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依地方制度法規定，縣市原住民人口達一定數量，應劃分專屬原住民議員選舉區。南投縣因此設置第六選區（平地原住民）、第七與第八選區（山地原住民）縣議員各應選一席，現任者分別為無黨籍石慶龍、國民黨籍全文才及林庭秝。

第六選區涵蓋全縣十三鄉鎮市，邵族議員石慶龍挑戰四連霸，任內常與藍營合作原住民相關議題，國民黨因而禮讓未提名人選；對手江秉翰為阿美族，四年前代表民進黨參選，得票率未達四成敗北，此次以無黨籍身份再次挑戰石慶龍。

第七選區涵蓋南投市、竹山、集集、名間、鹿谷、水里、信義等七地區，關鍵選區在信義鄉。全文才為地利村布農族巒社群，二○一四年曾任鄉代，二○一八年成功轉戰縣議員，深耕基層多年，今年爭取三連霸，遭遇王榮儀、田東憲兩人挑戰。其中，王榮儀為東埔村布農族郡社群，軍系飛官退伍，以無黨籍參選，過去曾兩度與全文才對決，今年是第三度交手；田東憲為人和村布農族巒社群，現任鄉公所技佐，具備土木與環境工程專長，盼搶進議會發揮專業服務家鄉。

第八選區涵蓋草屯、埔里、中寮、魚池、國姓、仁愛等六地區，賽德克族林庭秝為前立委林春德之女，連任兩屆鄉代後轉戰縣議員，成為此選區首位女議員。今年該區無人挑戰，出現同額參選。

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