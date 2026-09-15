有理何必動怒、心虛才會暴怒！國民黨宜蘭縣黨部籲林國漳別再迴避爭議

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳陣營今天重砲回擊對手抹黑，提3問怒批藍委刪除購買弱勢團體的月餅經費。國民黨縣黨部晚間回應林陣營心虛暴怒，年度總預算已通過，難道還來大罷免說政府沒錢買衛生紙、換濾心的這套騙人說詞嗎？貼人家標籤，自己要先做好功課，預算中根本沒有買月餅的科目，且民進黨政府日前又追加6千億預算，試問裡頭有多少拿來挺弱勢？不要「捾籃仔假燒金」。

藍營最近緊追新潮流派系酬庸林國漳擔任3家國營公司獨董、監察人，林國漳除了律師執業數百萬元收入，每年還有百萬元酬勞入袋，林國漳從2017年國光電力、2020年環能海運，到後來出任華航獨董，橫跨電力、海運、航空等不同領域，國內有許多律師、會計師、教授及專業經理人，為何剛好都是你？

林國漳競選團隊總幹事陳文昌今天召開記者會痛批對手抹黑、潑髒水，中央總預算延宕300多天，要求立委吳宗憲針對卡預算、欺弱勢而道歉。

國民黨宜蘭縣黨部晚間回應，宜蘭鄉親想要知道，為何宜蘭人才濟濟，偏偏3家國營公司獨董、監察人就屬意林國漳？跟他關聯度最深的就是新潮流的陳金德政務委員，今天林國漳競選團隊總幹事陳文昌火力全開護航陳金德政委，細數他對宜蘭的貢獻，令人詫異是護主心切，到底是陳金德在選宜蘭縣長？還是林國漳？

縣黨部再次呼籲，選舉就是要接受全民檢驗，如果候選人一而再、再而三逃避問題，無法消除民眾疑慮，與其動怒惡意亂貼標籤，倒不如好好回應外界提出為何林國漳顧問可以擔任3家國營事業的獨董、董事、監察人呢？又為何林國漳巨大看板的1萬2000「點」，刻意用小小點來帶過，讓人誤以為是「元」，結果讓卓榮泰院長誤認背黑鍋呢？鄉親還在等待林國漳顧問的回答。