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影／「洋流」也吹進公館夜市？沈伯洋：好像比石牌更多人
民進黨台北市長參選人沈伯洋人氣高漲，掀起「洋流」，上周走訪石牌商圈吸引大批支持者到場，遭藍營質疑動員來。不過，沈今晚到公館夜市掃街，人潮盛況更甚，就連他也驚訝「好像比石牌那一次更多人」，現場就有支持者力挺，直呼「我是自己來的！」
沈伯洋預計晚間7時30分到公館夜市掃街拜票，下午3時許就開始有支持者到場等候，6時許愈來愈多人聚集排隊。儘管沈還未到場，現場民眾手搖旗幟、高舉看板，不停高喊「我們的市長」、「台北的市長」、「沈伯洋凍蒜」等口號，氣氛相當熱絡。
群眾夾道歡迎綿延上百公尺，沈伯洋晚間近7時50分才抵達集合點，現場人潮甚至比上周到石牌商城還要多。不只道路兩側擠滿支持者，就連住戶都從窗外探來出來看，人數至少數百人。
台大畢業的沈伯洋直呼，今天回到母校，真的感受到滿滿熱情，他的感受好像比石牌那一次更多人。支持者熱情回應，還有人高喊「我是自己來的！」
在地居民林先生表示，剛好家住附近，倒完垃圾才過來，第一次參與沈伯洋活動，也有跟著大家喊口號。在附近上班的李小姐說，之前時間地點沒辦法，今天是第一次參與，下班後過來約6時30分，已經有不少人，7時起愈來愈多人，支持者都是自發性，沈伯洋還沒來，大家就很熱情在喊。
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