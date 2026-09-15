蔣萬安本周將上王偉忠節目？沈伯洋：很高興蔣市長跨出這一步

民進黨台北市長沈伯洋接受主持人王偉忠節目專訪，觀看數已經突破200萬次，中廣前董事長趙少康昨透露市長蔣萬安致電，預計本周再次登上王偉忠節目。沈伯洋今說，很高興蔣市長跨出這一步，期待未來有更多步。

沈伯洋今日晚間到公館夜市掃街拜票前受訪，被問及蔣萬安將上王偉忠節目一事。沈說，很高興蔣市長跨出這一步、接受節目專訪，期待以後有更多步、更多專訪，因為用這樣的方式，市民很好來比較，對於這些問題應該要怎麼解決、兩人願景是什麼，給市民有充分時間能夠看政策，我相信這是市民之福。