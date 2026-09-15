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蘇巧慧稱中央補助捷運一毛不會少 韋淳祐：慧拗媽媽已讀亂回

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
風向株式會社成員韋淳祐酸，蘇巧慧到底是不知道新北捷運被砍，還是準備競選交通部長的讀稿機？不知道，那她不該選新北市長。知道了還唸的話，恭喜交通部長陳世凱，多了一個不用發薪水的發言人。圖／取自風向123事臉書
風向株式會社成員韋淳祐酸，蘇巧慧到底是不知道新北捷運被砍，還是準備競選交通部長的讀稿機？不知道，那她不該選新北市長。知道了還唸的話，恭喜交通部長陳世凱，多了一個不用發薪水的發言人。圖／取自風向123事臉書

民進黨新北市長參選人蘇巧慧遭質疑蘇巧慧與兩位總統餐敘時，未聊及新北捷運預算遭刪減54.1億元。蘇表示，會緊盯中央進度與預算，捷運進度到哪裡、補助就到哪裡，「一毛都不會少」。風向株式會社成員韋淳祐今續酸，不愧是慧拗媽媽，「這已經不是問A答B，是已讀亂回。」

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韋淳祐指出，蘇巧慧到底是不知道新北捷運被砍，還是準備競選交通部長的讀稿機？不知道，那她不該選新北市長。知道了還唸的話，恭喜交通部長陳世凱，多了一個不用發薪水的發言人。

韋淳祐說，7月5日淡水座談會，蘇巧慧高喊自己爭取過淡海輕軌二期的預算。8月9日，在國民黨新北市長參選人李四川提出「北有科學城」之後，她推出相近的智慧科技聚落政見。蘇巧慧非常清楚淡海輕軌二期有多重要，也清楚它牽動新北未來AI高科技產業聚落的發展，她只是一毛都沒有爭取到。

韋淳祐說，攤開淡海輕軌二期近三年，2025年度核列1.64億元，沒撥，2026年度核列0.48億元，沒撥，2027年度，全刪歸零。核列的意思是中央自己認了這筆錢該給。認了，然後沒給。第二年認得比較少，一樣沒給。第三年乾脆不認了。如果補助真的跟著進度走，請問這條線的進度是往回蓋嗎？捷運不會倒著蓋。會倒退的只有預算。

韋淳祐說，那條線是新北市府依施工進度逐年申請的。要說補助跟進度走，蘇巧慧就請負責任地回答，侯友宜市府的施工進度，哪一年不合格？哪一項沒做到？同一份稿子，賴政府拿去當說帖，到了蘇巧慧手上就變成照妖鏡，因為賴政府講「一毛都不會少」，人家至少是砍預算的那一方；蘇巧慧講「一毛都不會少」，他是幫忙拿刀的。幫兇手解釋刀法，這不叫一視同仁，這叫幫兇。

韋淳祐批評，2025至2027年，新北淡海輕軌二期連續三年被砍，蘇巧慧一毛都沒爭取到。2019到2023年蘇貞昌行政院長任內，新北統籌分配款人均最低，蘇巧慧沒有抗議過一句。蘇巧慧當立委的時候拿著蘇貞昌的稿子，現在競選新北市長，拿交通部長陳世凱的稿子。新時代什麼都缺，就是不缺蘇巧慧這一台讀稿機。

2026九合一選舉 新北市選舉 蘇巧慧 韋淳祐 新北捷運 補助 預算

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