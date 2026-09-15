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沈伯洋控行政不中立…北市府反擊亂扣帽子：汙衊辛苦闢謠基層

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
民進黨參選人沈伯洋質疑，市府局處頻頻回應他所提出的政見，恐涉及行政不中立問題。北市府副發言人葉向媛表示，拿市政議題認知作戰、把辛苦闢謠的基層同仁的扣上「行政不中立」帽子的是沈伯洋委員。記者洪子凱／攝影
民進黨參選人沈伯洋質疑，市府局處頻頻回應他所提出的政見，恐涉及行政不中立問題。北市府副發言人葉向媛表示，拿市政議題認知作戰、把辛苦闢謠的基層同仁的扣上「行政不中立」帽子的是沈伯洋委員。記者洪子凱／攝影

年底選戰倒數，台北市長蔣萬安競選辦公室預計本月下旬成立，不過對手、民進黨參選人沈伯洋質疑，市府局處頻頻回應他所提出的政見，恐涉及行政不中立問題。北市府副發言人葉向媛表示，拿市政議題認知作戰、把辛苦闢謠的基層同仁的扣上「行政不中立」帽子的是沈伯洋委員。

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葉向媛指出，沈委員曾說雙城論壇「很多時候是破口」，至今拿不出證據；沈委員也曾汙衊大地處同仁「無作為」，至今不肯道歉。不熟市政的沈委員一再進行不實指控，不只是汙衊、抹殺基層公務員的付出，更混淆大眾視聽；市府團隊有責任本於事實，為市民澄清錯假資訊、守護市民知的權利。

台北市長蔣萬安今天視察師大商圈友善行人設置區暨YouBike推動成果，希望透過這樣的模式再逐步擴及全台北市。記者潘俊宏／攝影
台北市長蔣萬安今天視察師大商圈友善行人設置區暨YouBike推動成果，希望透過這樣的模式再逐步擴及全台北市。記者潘俊宏／攝影

2026九合一選舉 台北市選舉 沈伯洋 北市府

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