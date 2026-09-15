沈伯洋控行政不中立…北市府反擊亂扣帽子：汙衊辛苦闢謠基層

年底選戰倒數，台北市長蔣萬安競選辦公室預計本月下旬成立，不過對手、民進黨參選人沈伯洋質疑，市府局處頻頻回應他所提出的政見，恐涉及行政不中立問題。北市府副發言人葉向媛表示，拿市政議題認知作戰、把辛苦闢謠的基層同仁的扣上「行政不中立」帽子的是沈伯洋委員。

葉向媛指出，沈委員曾說雙城論壇「很多時候是破口」，至今拿不出證據；沈委員也曾汙衊大地處同仁「無作為」，至今不肯道歉。不熟市政的沈委員一再進行不實指控，不只是汙衊、抹殺基層公務員的付出，更混淆大眾視聽；市府團隊有責任本於事實，為市民澄清錯假資訊、守護市民知的權利。