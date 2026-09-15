鄭朝方提水文治理藍圖 拚竹縣13鄉鎮打造特色親水廊道

民進黨新竹縣長參選人鄭朝方今發表水岸治理藍圖。鄭朝方指出，一個成熟美好的現代城市，必須讓水岸走進居民的日常生活；他將以「減法美學、生態工法」，在全縣打造兼具安全、生態與品質的親水廊道，讓新竹縣的生活質感提升。

鄭朝方指出，打造優質的親水環境是翻轉城市質感的關鍵。關西鎮本身就蘊含濃厚的古樸風情，然而牛欄河畔現況有石壩護欄，形成「看得見水卻感受不到水」的硬性阻隔感，削弱了天然水岸的靈動；未來將透過親水介面的細緻重塑，結合東安古橋與老街整體串聯。

此外，竹北豆子埔溪也是重要休閒場域。而野溪的整治不在公所層級，但豆子埔溪上的義崙橋為公所維管，仍努力改善，繼去年完成橋體的除鏽塗裝後，近日橋體更裝設52盞LED景觀燈與專利「自由之花」路燈，勾勒出優雅線條，一舉兼顧夜間安全與休憩氣氛。

鄭朝方直言，審視豆子埔溪現況，河床傾倒的舊金屬圍欄，將市民與溪流硬生生隔開，讓這條穿梭於住宅與校園間的溪流長期處於疏離狀態，十分可惜。他認為這段水岸軸線條件優異，若他擔任縣長，會把雜亂冰冷的護岸打造成自然的草坪水岸空間，讓河川真正與居民生活相融。

鄭朝方分析，縣內鬧區親水環境難得，關西牛欄河、新埔鳳山溪與霄裡溪、竹東中興河道，以及竹北豆子埔溪、東興圳等，都是具發展潛力的水岸資源。但水域治理涉及地方、中央及跨局處權責，協調不易。他表示，若承擔縣政責任，將運用竹北市長任內累積的跨部會經驗，攜手13鄉鎮市公所、溝通中央，突破行政瓶頸，活化水岸資源。

鄭朝方強調，新竹縣從山林、溪流、水圳到城市聚落，本來就有非常豐富的水文條件，真正需要的是一個能夠站在全縣尺度整合資源、打通權責的治理角色。他會依循13鄉鎮市不同的水文，發展出自己的特色，串聯出屬於新竹縣的水岸風貌。

竹北豆子埔溪屬縣府權責，現況高聳護岸，鄭朝方提出政見將打造親水溪岸。圖／鄭朝方競選團隊提供