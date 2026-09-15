拚29區遍地開花！李四川與250名里長合拍形象照 11連霸里長來相挺

國民黨新北市長參選人李四川今馬不停蹄趕場跑行程，早上出席三重川友會，下午忙著與里長合拍形象照，今午有超過250位基層里長一同與李四川合照時，遇到許多老朋友，他對各種拍照姿勢也來者不拒。李四川表示，里長是一座城市治理的最前線，更是第一線察覺市民需求、反映地方心聲的靈魂人物；工程建設能鋪設城市的骨幹硬體，但只有基層里長無私耕耘與服務，才能為城市注入源源不絕的溫暖與活力。

李四川強調，自己在42年公務生涯中，每到一個地方做建設，最重視的就是里長的意見回饋，不論是路平燈亮水溝通，或是老舊社區更新、育兒設施提升或圖書館與停車場規劃等等，里長所提出的每一項建議，都是在地鄉親最切身的需求。

李四川表示，未來擔任市長將以42年的工程與行政經驗，攜手全新北29區的基層里長，繼續秉持「腳踏實地、默默做實事」的精神，把每一件基層需求如期如質完成，讓市府團隊與里長共同成為新北市民最可靠的靠山。

李四川今與多位里長一起擺出雙手托腮的「心花開」可愛手勢，展現招牌燦爛笑容與反差萌，板橋仁愛里葉中正里長拍完照後緊緊握著李四川的手表示，過去在台北縣長周錫瑋時期，李四川曾全力協助解決仁愛里的治水難題，「現在不管風雨再大，我們都不怕」，今天來到現場，就是希望當面跟川伯說聲謝謝。

新莊區中泰里郭樹琳里長也特別帶來以李四川手搖旗製作的「川伯包」送給李四川，別具創意又富有人氣味的禮物，令李四川備感溫馨；連任11屆的永和區水源里里長柯義和也到場力挺，柯里長與李四川一樣，從事公職超過四十年，兩人也表示未來會以同樣紮根基層的精神，繼續為民服務。