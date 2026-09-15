快訊

台大校長拋「台灣沒台積電會怎樣？」 台積電共同營運長妙回

闖十八羅漢洞炸毀塑像 拍片炫耀「大將軍戰死了」警逮2男送辦

反應兩極！圖書館裝KTV、PS5惹議 世新大學：教育內容已不限於紙本

聽新聞
0:00 / 0:00

拚29區遍地開花！李四川與250名里長合拍形象照 11連霸里長來相挺

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川與新北逾250位里長合拍形象照。圖／李四川競辦提供
國民黨新北市長參選人李四川與新北逾250位里長合拍形象照。圖／李四川競辦提供

國民黨新北市長參選人李四川今馬不停蹄趕場跑行程，早上出席三重川友會，下午忙著與里長合拍形象照，今午有超過250位基層里長一同與李四川合照時，遇到許多老朋友，他對各種拍照姿勢也來者不拒。李四川表示，里長是一座城市治理的最前線，更是第一線察覺市民需求、反映地方心聲的靈魂人物；工程建設能鋪設城市的骨幹硬體，但只有基層里長無私耕耘與服務，才能為城市注入源源不絕的溫暖與活力。

2026九合一選舉

李四川強調，自己在42年公務生涯中，每到一個地方做建設，最重視的就是里長的意見回饋，不論是路平燈亮水溝通，或是老舊社區更新、育兒設施提升或圖書館與停車場規劃等等，里長所提出的每一項建議，都是在地鄉親最切身的需求。

李四川表示，未來擔任市長將以42年的工程與行政經驗，攜手全新北29區的基層里長，繼續秉持「腳踏實地、默默做實事」的精神，把每一件基層需求如期如質完成，讓市府團隊與里長共同成為新北市民最可靠的靠山。

李四川今與多位里長一起擺出雙手托腮的「心花開」可愛手勢，展現招牌燦爛笑容與反差萌，板橋仁愛里葉中正里長拍完照後緊緊握著李四川的手表示，過去在台北縣長周錫瑋時期，李四川曾全力協助解決仁愛里的治水難題，「現在不管風雨再大，我們都不怕」，今天來到現場，就是希望當面跟川伯說聲謝謝。

新莊區中泰里郭樹琳里長也特別帶來以李四川手搖旗製作的「川伯包」送給李四川，別具創意又富有人氣味的禮物，令李四川備感溫馨；連任11屆的永和區水源里里長柯義和也到場力挺，柯里長與李四川一樣，從事公職超過四十年，兩人也表示未來會以同樣紮根基層的精神，繼續為民服務。

國民黨新北市長參選人李四川與新北里長合拍形象照。圖／李四川競辦提供
國民黨新北市長參選人李四川與新北里長合拍形象照。圖／李四川競辦提供

2026九合一選舉 新北市選舉 李四川 里長

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

選戰神曲…李四川「川好勢」 蘇巧慧「拚未來」

高雄對決…柯志恩拚鳳山造勢 賴瑞隆推體操館

前鎮漁港花大錢卻開不了門 地方憂遊客跑了

誰最會帶隊？31位縣市長MBTI揭密 李四川、蘇巧慧人格差很大

相關新聞

苗栗反毒宣導做表面？林月琴批涉毒青少年卻翻倍 縣府這樣說

民進黨不分區立委、苗栗市長參選人林月琴今天質疑苗栗縣政府反毒宣導場次雖超標，青少年涉毒人數卻翻倍暴增，惡化速度足足是全國2倍，縣府反毒宣導根本沒發揮實質作用，苗栗反毒顯然陷入「抓得到小的，追不到大的」窘境。

沈伯洋再下戰帖「一周一場辯論」蔣萬安回應：有許多市政工作要忙

台北市長蔣萬安昨總質詢結束，今上午市政會議後到大安區視察師大行人友善設置成果。對手、民進黨參選人沈伯洋稱，希望一周跟蔣萬安辯論一場，選前辦十場？蔣說，他昨天才剛結束議會總質詢，接下來還持續有許許多多的市政工作要忙碌。蔣說，市政都持續進行，各項建設腳步不會停下。

Cheap買10元《小牛頓》挖到高虹安！33年前投稿曝光 本人現身：是我沒錯啦

逛二手書店竟意外挖出市長33年前的童年紀錄！百萬網紅Cheap近日到台中二手書店挖寶，花10元買下一本1993年出版的《小牛頓》雜誌第117期，沒想到隨手翻閱時，竟在「小朋友的妙點子」單元看到「高虹安」3個字。Cheap進一步比對就讀學校及年代後，發現資料都與現任新竹市長高虹安吻合，讓他笑稱自己「花了10塊錢，買到一份市長的投稿紀錄」。

拚29區遍地開花！李四川與250名里長合拍形象照 11連霸里長來相挺

國民黨新北市長參選人李四川今馬不停蹄趕場跑行程，早上出席三重川友會，下午忙著與里長合拍形象照，今午有超過250位基層里長一同與李四川合照時，遇到許多老朋友，他對各種拍照姿勢也來者不拒。李四川表示，里長是一座城市治理的最前線，更是第一線察覺市民需求、反映地方心聲的靈魂人物；工程建設能鋪設城市的骨幹硬體，但只有基層里長無私耕耘與服務，才能為城市注入源源不絕的溫暖與活力。

高雄市議員2人脫黨參選遭民進黨開鍘 她嘆「奉獻30年」遭派系夾殺

高雄市議員參選人薛兆基、黃淑美，在未獲得民進黨提名下分別登記參選左楠區、三民區高雄市議員。民進黨高雄市黨部祭出黨紀處分，決議提報中央黨部處理，兩人將面臨開除黨籍，且5年內不得再申請入黨限制。

林國漳陣營再批對手抹黑 吳宗憲競辦：哪項不是事實？縣民等回答

宜蘭縣長參選人林國漳團隊今天再批對手抹黑，拒絕惡質選風，吳宗憲競辦隨後回應，面對質疑林國漳派系酬庸，縣民都在等一個清楚的回答，但林國漳陣營答非所問，林國漳個人也閃躲，參選縣長者的言行舉止，原本就應該攤在陽光下接受檢驗，對選民負責、誠信是最基本要求。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。