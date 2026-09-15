高雄市議員2人脫黨參選遭民進黨開鍘 她嘆「奉獻30年」遭派系夾殺

高雄市議員參選人薛兆基、黃淑美，在未獲得民進黨提名下分別登記參選左楠區、三民區高雄市議員。民進黨高雄市黨部祭出黨紀處分，決議提報中央黨部處理，兩人將面臨開除黨籍，且5年內不得再申請入黨限制。

高雄市議員選舉登記結束，民進黨高雄市共計兩人涉及退黨參選案，高市黨部第九屆第三次執行評議委員會議中報告，送交中評會進行後續處理。

市黨部說明，薛兆基登記參選高第四選區（左營、楠梓）市議員、黃淑美登記參選第七選區（三民）市議員，兩人雖分別在登記參選前前往市黨部辦理退黨，但依據民進黨黨紀相關規範，違紀參選行為仍得予以除名處分，並適用5年內不得再申請入黨之規定。相關處分之認定，不因當事人是否於事前提出退黨申請而有所差異。

黃淑美曾任四屆高雄市議員及高雄市輪船公司董事長。她表示，奉獻民進黨30幾年，總統、市長及立委等大小選舉全都出錢出力，無奈此次派系夾殺，三民區應選8席，黨部僅提名3席，她只好決定走自己的路，毅然以無黨身分參選。

薛兆基則是前市長謝長廷及前代理市長葉菊蘭幕僚出身，他感謝民進黨過去讓他有機會學習、歷練與成長，也尊重黨所做的決定，用「靜水流深、穩中求進」形容現在的心情。

他說，離開一個政黨，不代表否定過去，選擇另一條路，也不代表改變對左楠的感情與責任，「我選擇守住自己的步伐前進，結果交給時間，選擇交給人民」。