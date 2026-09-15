林國漳陣營再批對手抹黑 吳宗憲競辦：哪項不是事實？縣民等回答

宜蘭縣長參選人林國漳團隊今天再批對手抹黑，拒絕惡質選風，吳宗憲競辦隨後回應，面對質疑林國漳派系酬庸，縣民都在等一個清楚的回答，但林國漳陣營答非所問，林國漳個人也閃躲，參選縣長者的言行舉止，原本就應該攤在陽光下接受檢驗，對選民負責、誠信是最基本要求。

林國漳競總總幹事陳文昌、副總幹林峻輔等人下午召開「團結挺國漳！拒絕抹黑，還我乾淨選風」記者會，駁斥藍營負面選舉手法，同時提出三問：吳宗憲先生，你認識陳定南嗎？陳金德積極為宜蘭拚建設，你拚命罵要幹嘛？中央總預算延宕300多天、刪弱勢預算，不用道歉嗎？

陳文昌表示，老縣長陳定南台大法律系畢業後，在台北企業界歷練經商後返鄉參選創下「宜蘭精神」；林國漳同樣在企業歷練多年，長期深耕基層、投身法扶與公益服務，這都是外地來的吳宗憲做不到。

他說，陳金德政委在中央日夜奔波，促成大南澳公地放領、蘇澳溪分洪道等重大建設，這也是吳宗憲做不到的事，反問吳宗憲是不是鄭麗文的傀儡？是不是習近平的代表？領立委薪水，卻連立委職責都做不好，居然還想當縣長？

冬山鄉長林峻輔原本有意參選縣長被勸退，他表示，最近網路惡意分化是無效的，他早已「百分之百」力挺林國漳。

競辦發言人高紫庭說，若照國民黨把擔任專業職務扣上「酬庸」荒謬邏輯，過去宜蘭縣政府委託林國漳代理過多少訴訟案件？林姿妙縣長延聘林國漳擔任過多少委員會的委員？難道，林姿妙縣長也在酬庸林國漳？。

吳宗憲競辦隨後回應，從林國漳的大量看板及違規架設，到新潮流派系酬庸林國漳擔任3個國營事業董監事、年領百萬公股外快，這些質疑有哪一項不具體？陳述的內容有哪一項不是事實？這些事引發網路熱議、縣民都在等待一個清楚的回答。

競辦指出，前縣長陳定南當年以「清廉、勤政、愛鄉土」立基，靠的是實事求是、經得起公開檢驗；陳前縣長過去面對派系政治，強調中立與超然；但如今林國漳面對質疑，若只會躲在背後賣弄感情、造謠抹黑，一再消費前縣長陳定南。

競辦表示，從昨天縣黨部主委邱嘉進說吳宗憲的不分區立委是酬庸，到今天說林姿妙縣長酬庸林國漳？這才是不倫不類的惡質抹黑，參選縣長的人言行舉止，本就應該攤在陽光下接受檢驗， 但林國漳面對質疑一味閃躲，還動員黨籍公職進行人身攻擊，回答不出問題，就指控全世界都在抹黑，邀請林顧問進行辯論，回應鄉親質疑、不要再閃躲。