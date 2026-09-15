苗栗反毒宣導做表面？林月琴批涉毒青少年卻翻倍 縣府這樣說

民進黨不分區立委、苗栗市長參選人林月琴今天質疑苗栗縣政府反毒宣導場次雖超標，青少年涉毒人數卻翻倍暴增，惡化速度足足是全國2倍，縣府反毒宣導根本沒發揮實質作用，苗栗反毒顯然陷入「抓得到小的，追不到大的」窘境。

針對林月琴的指控和質疑，苗栗縣政府今天傍晚表示「不回應」。

林月琴下午發布新聞稿指出，青少年是國家未來的棟樑，校園與社區的毒品防制更是保障青年健全成長的重中之重。然而，政府最新調查報告揭露苗栗縣政府處理毒品防制的兩大缺失，一是反毒宣導場次雖然超標，青少年涉毒人數卻呈現翻倍暴增；二是毒品查緝高度集中於末端施用者，向上溯源追查藥頭與供應鏈的成效嚴重不足，毒品源頭無法順利截斷。

她指出，報告顯示苗栗縣114年度校園反毒宣導「場次績效超標」，但同時績效卻大幅惡化，114年苗栗縣12至23歲青少年涉毒嫌疑犯由113年的43人暴增至83人，增幅高達93.02%，其中12至17歲少年涉毒人數更從10人直接翻倍至20人。同期全國12至23歲涉毒嫌疑犯增幅約45.2%，苗栗的惡化速度足足是全國的2倍。若配合人口粗估，苗栗每10萬名少年涉毒人數約70.9人，明顯高於新竹縣的21.0人與彰化縣的26.9人。

林月琴表示，比起宣導績效與實際成果的反差，更令人憂心的是緝毒結構的「重末端、輕源頭」。114年苗栗縣查獲施用及持有毒品案件達1185件，販賣案件卻僅101件，每抓1件販賣，就有將近12件施用或持有案件。值得注意的是，近3年教育單位通報的14件校園毒品情資，警察機關偵辦後再向上溯源追查到上源藥頭的案件僅2件，比率僅約14.3%。

林月琴提醒，青少年涉毒不僅影響個人健康與家庭，毒品網絡深入社區與校園更會對社會治安造成長遠破壞。如果只在末端開罰、抓施用者，卻無法向上釐清毒品來源、誰在供貨，毒品就會持續流向青少年。面對這樣的缺失，縣府相關單位僅表示會持續加強宣導並維持查緝作業；宣導與查緝本就是既有職責，如果只是為衝高宣導場次KPI，卻無法真正切斷毒品供應鏈，就無法阻止青少年涉毒人數的增加，縣府不是沒在做，是策略與執行沒抓到重點。

她強調，毒品防制不能等到校園與青少年受害擴大後才收拾殘局，請鍾東錦縣長說清楚，縣府辦了那麼多場宣導，到底什麼時候能真正遏止青少年涉毒暴增的趨勢？校園通報情資什麼時候能真正向上溯源、拔除藥頭？苗栗的家長與鄉親等的不是縣府一次又一次的宣導數字，而是縣府真正把溯源抓藥頭的作為落實，把校園與社區顧好，這才是對苗栗這片土地與下一代負責任的態度。

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