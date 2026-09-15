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竹北藍白破局效應外溢？ 謝龍介指波折難免：目標2028重返執政

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
投入台南市長選舉的國民黨立委謝龍介（左二）今前往新營為民眾黨市議員提名人陳詩薇站台，受訪時說，藍白合作過程波折難免，但重點是往前看、先前走，相信2026選舉一定能大勝利，2028重返執政。記者謝進盛／翻攝
投入台南市長選舉的國民黨立委謝龍介（左二）今前往新營為民眾黨市議員提名人陳詩薇站台，受訪時說，藍白合作過程波折難免，但重點是往前看、先前走，相信2026選舉一定能大勝利，2028重返執政。記者謝進盛／翻攝

投入台南市長選舉的國民黨立委謝龍介今表示，藍白合作過程波折難免，但重點是往前看、先前走，相信2026選舉一定能大勝利，2028重返執政

2026九合一選舉

台南市第一選區（大新營區）市議員這次是8搶5，老將有相對優勢，謝龍介今下午前往新營，為民眾黨提名人陳詩薇站台，也參與車隊掃街，謝龍介會前受訪時說，國民黨在大新營區原有蔡育輝、張世賢2席議員，張任內不幸亡故，希望落實藍白合，這次僅提名蔡育輝1人，希望蔡育輝1票、陳詩薇1票，將2人都送進台南市議會。

媒體詢問新竹縣藍白波折迄今仍待化解，謝龍介說不影響其他縣市，如台北、新北、台中、高雄、桃園、屏東、基隆等藍白都合作，各縣市藍白都合作就會弭平新竹傷口。

謝龍介指出，（藍白）合作過程，波折難免，但往前看、向前走，2026選舉一定能大勝利，2028重返執政。

而針對對手質疑提出「在野大聯盟」是因為沒有深耕地方，謝龍介回應，在野大聯盟就是集合各黨優秀人才，共同為鄉親服務；兩黨主席推動藍白合作、台中市長盧秀燕倡議「在野大聯盟」，與台北市長蔣萬安提出「席次極大化」的精神及目標一致，他全力支持黃國昌主席主張，也在台南以實際行動促成藍白合作。

謝龍介強調，自己從小在台南生活，最了解地方大小事及鄉親需求，因此提出0至15歲每人每月補助5000元等政策；對手起初批評，後來賴總統卻跟進提出擴大相關育兒政策，證明這正是人民真正需要的方向。台南若連黑金及官商勾結都要交棒延續，才是城市未來最大危機。

2026九合一選舉 台南市選舉 謝龍介 藍白 重返執政 國民黨 民眾黨 黃國昌

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