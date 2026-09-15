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陳素月競總邀到小英加持 邱建富稱不靠光環、魏平政還在等阿美
前總統蔡英文今天參訪彰化二林樂林食物銀行，陳素月當場力邀她出任競選總部榮譽主委，蔡英文笑回「這麼多人，我能不答應嗎？」引發現場歡呼。相較之下，國民黨彰化縣長參選人魏平政今天仍指出，競選總部主委仍在等王惠美點頭。
退出民進黨，以無黨籍參選彰化縣長的邱建富表示，尊重各陣營對於競選團隊的人事安排，他指出，過去蔡英文三度競選總統，自己也三度擔任競選總幹事，一路全力投入，從來沒有計較得失，更沒有要求任何回報。他強調，不需要靠誰的光環來證明自己，選票最後仍然掌握在每一位彰化鄉親手中。
魏平政競選總部本月6日成立，但主委一職仍未有人接任，魏平政今天表示，目前競選總部榮譽主委已有阮剛猛、趙守博，陸續也在邀請其他人，至於總部主委人選，目前仍在等待王惠美點頭。
無黨籍彰化縣長陳重嘉被問及競選團隊幹部規劃時表示，人民最大，競選總部幹部必須與他站在同一陣線，「且不會亂來」，自己心目中已有適當人選，後續會持續爭取。
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