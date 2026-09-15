邱臣遠下戰帖挑戰藍綠邀辯論 吳旭智、曾聖凱回應了

竹北市長選戰藍綠白三強纏鬥，民眾黨邱臣遠近期拉高攻勢，昨向國民黨吳旭智、民進黨曾聖凱下戰帖，要求公開辯論竹北市政。吳旭智今表示，市民更在意通學、交通等問題；曾聖凱則說，目前專注市政議題及與市民互動。

竹北市長選戰進入攻防階段，邱臣遠近期採取「批綠打藍」策略，連日針對竹北市政、新竹縣政議題出招，昨更公開邀請吳旭智、曾聖凱針對竹北財政、市政發展等議題公開辯論，引發外界關注藍綠兩方是否接招。

吳旭智表示，有關財政議題，他的立場其實已表達得很清楚，現階段真正重要、也是竹北市民最關心的，並非參選人之間持續重複爭論，而是眼前仍有許多市民每天面對的實際問題，需要盡快設法解決。

吳旭智指出，包括家長關心的通學問題，他持續與縣府交通處及客運業者協調，希望快捷9號在上午6時40分至6時55分、下午5時10分至5時15分之間增加班次；高中增班需求，也持續與教育局溝通及盤點，希望朝29至33班目標推進。

吳旭智說，高中增班、通學通勤、大眾運輸及人行安全，都是竹北家庭每天真實面對的需求，更不能因選舉攻防被擱置。他強調，過去8年就是一路陪著竹北市民處理問題，「把時間放在市民真正需要的事情上，一件一件做好，讓竹北市民有感」，才是目前最重要的事。

至於曾聖凱則表示，目前仍專注於未來市政相關議題，並持續與市民進行更多互動。他說，近期透過街頭宣講、市場拜訪及市民活動，與在地居民交流竹北各項規畫，也有不少深度討論。

曾聖凱指出，目前重點仍是聆聽市民聲音，同時透過各種交流及活動說明政見，近期收到不少市民正面回應與支持，也非常感謝市民鼓勵。未來會更加投入竹北市政準備，希望不辜負市民期待與支持。

曾聖凱則表示，目前仍專注於未來市政相關議題，並持續與市民進行更多互動。聯合報系資料照