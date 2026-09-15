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陳素月邀蔡英文任榮譽主委獲點頭 宣布選舉每票捐10元助弱勢

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
前總統蔡英文今天參訪樂林食物銀行，彰化縣長參選人陳素月當面力邀小英任競選總部榮譽主委。圖／陳素月競選總部提供
前總統蔡英文今天參訪樂林食物銀行，彰化縣長參選人陳素月當面力邀小英任競選總部榮譽主委。圖／陳素月競選總部提供

前總統蔡英文今天在彰化縣長參選人、立委陳素月陪同下，參訪彰化縣二林鎮「社團法人彰化縣樂林食物銀行慈善會」，陳素月致詞時當場力邀蔡英文出任競選總部「榮譽主任委員」，獲得蔡英文當場微笑點頭。面對記者追問是否確定接下榮譽主委一職，蔡英文笑說「這麼多人，我能不答應嗎？」現場響起熱烈掌聲與歡呼。

2026九合一選舉

蔡英文一行抵達後，先由日前榮獲「2026亞太永續行動獎金級獎」與「頂尖永續長獎」的樂林食物銀行慈善會理事長洪毓雯引導導覽，參觀為弱勢家庭量身打造、以「點數換物資」的愛心小超市與生鮮物資發送動線，並親自操作AI智慧物資發放系統。

現場包括立法委員黃秀芳、陳秀寶、行政院中辦副執行長吳音寧等人到場，在地小農陳怡婷也現場介紹友善土地的草生栽培紅龍果，志工則展示將次級續食果品切片烘成果乾、烘焙成紅龍果酥與Q餅的過程。

蔡英文肯定這項「青銀共創」模式，認為不僅能惜食減碳、解決農產過剩問題，更讓長者在烘焙香氣中找到生活重心與成就感。

陳素月今天也指出，參選是為了讓彰化更好，這場選戰鄉親投給素月的每一票都是一份責任與託付。她宣布，這場選戰結束後，自己依法領取的選舉補助款將以每票捐出10元回饋地方，挹注彰化縣政府社會救助專戶，專款專用於擴充全縣弱勢照顧、邊緣戶急難扶助與基層食物網絡。

前總統蔡英文今天參訪樂林食物銀行，當場操作AI智慧物資發放系統。記者林敬家／攝影
前總統蔡英文今天參訪樂林食物銀行，當場操作AI智慧物資發放系統。記者林敬家／攝影

前總統蔡英文今天在彰化縣長參選人、立委陳素月陪同下，參訪彰化縣二林鎮「社團法人彰化縣樂林食物銀行慈善會」。記者林敬家／攝影
前總統蔡英文今天在彰化縣長參選人、立委陳素月陪同下，參訪彰化縣二林鎮「社團法人彰化縣樂林食物銀行慈善會」。記者林敬家／攝影

2026九合一選舉 彰化縣選舉 陳素月 蔡英文

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