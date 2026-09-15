遭民進黨粉專批惡霸家族 李四川競辦嗆：新北最鴨霸家族就是蘇家

民進黨粉專今發布一則國民黨候選人財富爭議訊息，斗大標題寫著「惡霸家族、特權斂財？」其中，還點名國民黨新北市長參選人李四川的豪宅金流不明，其弟當環保蟑螂恐嚇取財等字句。今李四川競辦反擊稱，民進黨忘記新北只有一個最鴨霸的家族就是蘇家，難道蘇巧慧參選新北市長的目標，就是要讓蘇家霸權復辟？恢復從中央到地方盤根錯節的金權勢力？

李四川競選辦公室發言人吳亮賢表示，李四川對於家人涉及事件早已多次公開說明，無論任何人涉及違法事件，一切依法究辦，沒有人有例外。反觀蘇巧慧，胞妹蘇巧純擔任曠世智能董事兼營運長，卻在蘇貞昌擔任行政院長期間，領取人民納稅錢當作私人公司的投資基金，申請國發基金創業天使投資方案獲得高達1999萬餘元，不但巧妙規避上限的2000萬元，甚至被踢爆未依法揭露身分關係，嚴重違法公職人員利益衝突迴避法。

吳亮賢痛批，對於嚴重違反利衝法的核心爭議：「有沒有依法進行身分揭露？」蘇巧慧始終不敢回應，反而一再扯謊妹妹並非負責人，但根據經濟部官網資訊，蘇巧純是掌握曠世智能近五百萬持股數的董事，公司法更白紙黑字載明，股份有限公司的董事就是負責人，雙重打臉蘇巧慧，請問身為律師的蘇巧慧，「難道你是不懂利衝法，還是知法玩法？」

吳亮賢進一步提到，蘇貞昌早被踢爆，2001年擔任台北縣長時，其台北市住處遭小偷闖入偷走180萬元現金及2本護照，但蘇貞昌報警時卻沒有通報遺失現金，究竟是在隱瞞什麼？難道是金錢的來源有問題？至今蘇貞昌、蘇巧慧不敢給出一個交代。請問蘇貞昌、蘇巧慧，為何擔任台北縣長卻住在台北市？現金鉅款從何而來？從蘇貞昌、蘇巧慧到蘇巧純，難道是一代傳一代的金權勢力？難道這就是蘇巧慧你要接的棒？