台灣前進公布議員參選人刑案紀錄 籲刊於選舉公報

九合一選舉白熱化，台灣前進陣線查核全台1502名議員參選人的公開判決，今天公布於「2026議員參選人刑事案件紀錄大公開」網站，呼籲選舉公報應公開所有參選人前科。

時代力量、小民參政歐巴桑聯盟、台灣基進、台灣綠黨等4黨組成的「台灣前進陣線」，今天召開「民間版選舉公報搶先上線，2026議員參選人刑事案件紀錄全公開」記者會，發布查核全台1502名議員參選人公開判決結果。

台灣前進陣線表示，經查核，1502名議員參選人有125人有刑事紀錄，其中包含無黨籍57人、國民黨42人、民進黨20人、民眾黨1人、新黨2人，以及左翼聯盟、更生黨、親民黨各1人。另有10人曾被判決當選無效確定後再度參選，31組政治人物本身有刑案、由家人接棒參選。相關資訊皆已公開於「2026議員參選人刑事案件紀錄大公開」網站（https://council2026.taiwangogo.tw/）。

時代力量黨主席王婉諭在記者會表示，雖然選罷法已將貪污、毒品、槍砲等重大犯罪定讞者排除在候選名冊外，但從事公共事務應受更高標準檢視，不該讓選民自己翻判決書，應該進一步修法，在選舉公報上公開候選人刑事紀錄。

台灣前進陣線表示，韓國法律要求候選人於登記時繳交犯罪紀錄證明，範圍包含罰金100萬韓元（約新台幣2.3萬）以上的所有判決。為防參選人透過改名避免被查犯罪紀錄，台灣應參考韓國推動修法。

台灣前進陣線認為，即使刑罰已執行完畢、紀錄塗銷，或已可以申請良民證，也仍應一併將罪名、刑度與確定日期等資料，刊載於選舉公報，並對隱匿或不實記載者課予刑責。