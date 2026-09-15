吳思瑤稱看到沈伯洋民調只差個位數快哭了…秦慧珠：唬爛 是難過得要哭了

民進黨台北市長參選人沈伯洋競選總幹事吳思瑤日前稱沈民調差距已縮至個位數，她快要哭出來。國民黨北市議員秦慧珠今直呼「唬爛」，自己看到的民調，至少在松信區，市長蔣萬安還是大幅度領先沈，吳可能是「難過得要哭了」。

秦慧珠今在臉書發文指出，吳思瑤日前稱沈伯洋民調追上來、和蔣萬安的差距已縮小至個位數，她「感動到快哭出來」。秦認為，「這是唬爛」，因為吳的發言只有形容詞、沒有任何數據，也敢拿來說嘴，真的讓聽到的人「生氣的快哭出來了」。

秦慧珠談及自己看到的民調，至少在她的選區松山信義區不是如此，蔣萬安還是大幅度領先沈伯洋。這份民調是9月11日至14日針對松山區信義區20歲以上選民做的，有效樣本1071份，在95%的信賴區間內，抽樣誤差為正負2.99%。

她說，在松信區，蔣萬安的支持度57.5%，沈伯洋35.7%，蔣支持度領先21.8%；市長候選人當選看好度，蔣64.1%、沈29.9%，蔣看好度領先34.2%；市長候選人喜好度，蔣45.8%，沈34.0%，蔣喜好度領先11.8%；蔣萬安的施政滿意度58.2%滿意，39.0不滿意、2.9%不知道／沒意見。

秦慧珠表示，這份調查顯示在松信區，吳思瑤可能是「難過的要哭了」，因為蔣萬安領先21.8%，沈伯洋並沒有追上來。呼籲吳思瑤開箱讓她感動的要哭了的數據，讓大家看看是否也會跟著ㄧ起哭。

不過，秦慧珠點出這份民調中有2個數據要注意，一是蔣萬安和沈伯洋的喜好度差距只有11.8%，是唯一「快要接近個位數」的項目。

秦慧珠說，二是蔣萬安的施政滿意度下降，今年5月遠見雜誌公布蔣施政滿意度64.5%，6月震傳媒民調蔣施政滿意度65.7%，去年12月北市研考會公布蔣施政滿意度69.1%。比較3個民調，蔣58.1%的滿意度分別下降6.8%、7.6%、11%。「不同機構做的的民調，因為方法不同不能類比，但可以做個參考。」