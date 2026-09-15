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2高雄市議員參選人退黨參選 民進黨高市黨部：違紀將除名

中央社／ 高雄15日電

原本具民進黨籍的高雄市議員參選人薛兆基、黃淑美退黨參選後，民進黨高雄市黨部今天表示，依據黨紀相關規範，違紀參選行為得予除名處分，相關案件將送交中央黨部進行後續處理。

2026九合一選舉

民進黨高雄市黨部今天在臉書（Facebook）發文表示，民進黨高雄市黨部針對2026年高雄市議員選舉違紀參選案件，於參選人登記截止後，隨即依中央黨部相關規定提報。

民進黨高雄市黨部指出，涉及退黨參選案件共2人，為參選高雄市議員第四選區（左營、楠梓）薛兆基及高雄市第七選區（三民）的黃淑美；相關案件已於市黨部第九屆第三次執行評議委員會議中報告，並送交中央黨部進行後續處理。

民進黨高雄市黨部表示，2人雖分別於登記參選前前往市黨部辦理退黨程序，但依據黨紀相關規範，違紀參選行為仍得予以除名處分，並適用5年內不得再申請入黨規定；相關處分認定，不因當事人是否於事前提出退黨申請而有所差異。

民進黨高雄市黨部呼籲，任何未經民進黨正式提名參選人，如擅自使用民進黨黨徽，或以其他足以使民眾誤認為獲民進黨提名之識別、宣傳方式進行競選，致使民眾產生混淆或誤導，市黨部接獲檢舉後，將蒐集相關事證，並依法移送偵辦。

薛兆基在臉書（Facebook）發文表示，剩下的日子，會走進市場、走進社區、走進每一條熟悉的街，「結果，交給時間；選擇，交給人民」；黃淑美近日則在路口拜票。

2026九合一選舉 議員 高雄市選舉

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