把通勤時間還給家人！江啟臣拋台中「20分鐘生活圈」願景

立法院副院長、國民黨台中市長參選人江啟臣今日召開政策發布記者會，提出「20分鐘生活圈」區域治理藍圖。江啟臣強調，城市治理應打破行政區界線，透過大眾運輸與公共設施的合理配置，讓市民在20分鐘通勤範圍內，滿足就醫、就學與就業等日常需求，更減少碳排、友善環境，達到「均衡發展、在地永續、韌性城市」目標。

今天記者會邀請逢甲大學都市計劃與空間資訊學系特聘教授周天穎、市議員林孟令、賴義鍠出席。

江啟臣指出，大台中幅員廣闊，市民日常生活皆跨行政區移動，因此治理思維必須打破行政界線，依循真實生活軌跡劃分為山城、海線、屯區、市區及高鐵門戶特區等五大生活圈。其中山城結合農業與客家文化發展智慧農業與低碳慢活；海線依托雙港發展海洋科技與商貿；市區發揮文化與會展經濟；屯區深耕精密機械並開拓AI機器人與無人載具聚落；高鐵門戶特區則串連跨縣市商務與物流中心。

江啟臣提出「長程快、短程密、轉乘方便」的核心架構，規劃以各大生活圈轉運中心為樞紐，區內以高頻次循環公車串聯住宅、醫療與學校，跨區則由高快速公路公車快速對接，並承諾在捷運路網完工前推動市民公車免費，將寶貴的通勤時間還給市民。此外，他也規劃盤點閒置公有空間改建為青年創業孵化器與加速器，積極引進國際創投資源與產業導師，打造全方位的青年發展生態系。

周天穎表示，江啟臣導入俗稱「數位空間地圖」的GIS地理資訊系統，透過地理圖資與大數據分析，能精確找出各生活圈在教育、長照與綠地等資源上的缺口，更能結合智慧交通與即時影像監控提升防救災韌性，為城市治理提供具體可行的實務路徑。