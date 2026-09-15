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拒談棄保補償 邱臣遠：副市長都辭了「怎麼現在講這個」

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
竹北市長選戰持續升溫，民眾黨參選人邱臣遠今明確否認外界所稱棄保補償機制或另有職務安排，強調自己早已辭去新竹市副市長，沒有公職。圖／CNEWS匯流新聞網提供
竹北市長選戰持續升溫，民眾黨參選人邱臣遠今明確否認外界所稱棄保補償機制或另有職務安排，強調自己早已辭去新竹市副市長，沒有公職。圖／CNEWS匯流新聞網提供

竹北市長選戰持續升溫，民眾黨參選人邱臣遠今明確否認外界所稱棄保補償機制或另有職務安排，強調自己早已辭去新竹市副市長，沒有公職、沒有組織就投入竹北選戰，「副市長都辭了，怎麼現在跟我講這個？不太可能」，表態已是破釜沉舟。

2026九合一選舉

邱臣遠今接受主持人黃光芹「CNEWS匯流新聞網」專訪，談到有人認為他未來路很長，仍可回任立委或轉戰其他職務。邱臣遠說，既然接受民眾黨徵召，態度就已經很明確，外界有時稱他「可塑性高」，有時又批評「空降」，但他的定位就是「城市CEO」，哪裡有戰場、哪裡有需要就去。

邱臣遠也說，地方選舉和過去打空戰不同，現在沒有樁腳就靠雙腳，一戶一戶拜訪、走進傳統區。他表示，選舉走到現在，更確定不能只靠政黨操作，最後還是要回到參選人的治理能力與政策。

針對竹北財政與各參選人近期政見攻防，邱臣遠再度公開邀請對手政見辯論。他指出，竹北雖有50多億市庫，但真正可動用的歲計賸餘約12億，若以全市人口普發1萬元，需要約22億元，「難道要舉債嗎？」

對於有人質疑他過去在新竹市也曾規畫發放消費金，邱臣遠回應，新竹市當時是在歲入、歲出、償債及整體財政都完成規畫後，再搭配數位轉型、傳統市場及民生經濟政策，與單純選舉期間喊普發現金不同。

邱臣遠強調，選戰可以比學歷、經歷、財力、組織，但最終應回到政策，「你要戰學歷，我就比經歷；你要戰財力，我就比體力；你要比樁腳，我就比雙腳。」他表示，日前已公開邀請其他參選人辯論，接下來也不排除正式「下戰帖」。

至於近期藍白站台與地方整合爭議，邱臣遠僅表示，各政黨都有選戰考量，他尊重其他政治人物的選擇，但竹北這一局就是直球對決。

「我們或許政治玩不過，但我們不玩政治。」邱臣遠說，自己能做的就是以正直誠信訴諸選民，把選戰拉回治理能力與政策比較，最後讓選民選出最適合竹北的人。

邱臣遠 黃光芹 竹北 2026九合一選舉

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