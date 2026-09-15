快訊

中秋節將至「文旦1顆5元」掀搶買人潮 水果達人曝低價原因

魅力泰難擋♥泰國與日本男男戀影劇為何受歡迎？

分離焦慮／幼兒入園哭到心碎 爸媽「偷跑」是下下策

聽新聞
0:00 / 0:00

吳旭智比徐欣瑩強？邱臣遠曝地方風向 隱形白成選戰變數

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
民眾黨參選人邱臣遠今直言，國民黨吳旭智在竹北的實力比縣長參選人徐欣瑩強，如今反而是徐欣瑩需要吳旭智。圖／CNEWS匯流新聞網提供
民眾黨參選人邱臣遠今直言，國民黨吳旭智在竹北的實力比縣長參選人徐欣瑩強，如今反而是徐欣瑩需要吳旭智。圖／CNEWS匯流新聞網提供

竹北市長選戰三腳督激烈，民眾黨參選人邱臣遠今直言，國民黨吳旭智在竹北的實力比縣長參選人徐欣瑩強，如今反而是徐欣瑩需要吳旭智，且徐近期爭議恐波及竹北選情；他並稱，藍白破局後白營支持者更凝聚，選戰後期「隱形白」是否出來投票將成變數。

2026九合一選舉

邱臣遠今接受主持人黃光芹「CNEWS匯流新聞網」專訪，談及近期竹北市長民調及藍白合作破局後續。他表示，民調來源及調查方式各有不同，自己正面看待目前支持度，「至少我們現在是逆勢往上」，選戰仍會全力以赴。

對於吳旭智目前多份民調居領先，邱臣遠表示，吳旭智擔任兩屆縣議員，也曾參選立委，地方基層實力原本就存在，他對吳個人「沒有太多意見」。但他觀察，近期地方對徐欣瑩的負面觀感及誠信質疑逐漸增加，甚至出現「支持吳旭智就是支持徐欣瑩」的連結。

邱臣遠更直言，「在竹北吳旭智比徐欣瑩強，這是事實」，因此現階段應該是徐欣瑩需要吳旭智，而非吳旭智需要徐欣瑩。他說，自己掃街接觸地方時，甚至有淺藍、眷村二代及外省二代選民向他表達對近期事件不滿，認為相關效應後續仍可能擴散，並影響竹北市長選情。

談到美麗島電子報公布竹北政治人物好感度，邱臣遠則質疑，把多名與竹北沒有直接關聯的全國性政治人物放入調查，其政治訊息恐是在強調「民眾黨影響力不在、柯文哲影響力不在」。

邱臣遠認為，民眾黨支持者中有不少中間選民平時不表態，通常要到選戰最後階段才會做決定，他將這群人形容為「隱形白」。這些選民較不受傳統藍綠政黨動員影響，反而重視參選人的政見、特質，以及能否打破棄保、政黨情感綁架等傳統政治操作，因此最後是否形成投票動能，將成選戰重要變數。

邱臣遠也透露，藍白破局後，自己在地方行程上感受到被邊緣化甚至「孤立」，傳統組織、樁腳又多與地方資源連動，因此只能改採最原始方式，一步一腳印掃街、拜票。他說，自己現在「沒有公職、沒有樁腳，只能靠雙腳」，但也正因藍白破局，反而讓民眾黨支持者更加凝聚，甚至可能產生外溢效應。

徐欣瑩 吳旭智 邱臣遠 2026九合一選舉 竹北 新竹縣選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

邱臣遠批竹北財政失衡 邀吳旭智、曾聖凱辯論 市公所反擊：錢都花在刀口上

竹北普發1萬元掀財政攻防 藍綠回應了

壯圍鄉長參選人張家豪涉案收押爆震撼彈！ 張妻將繼續輔選走完選舉路

獨／蔣萬安競選辦公室本月下旬成立 迎戰沈伯洋三層戰術主軸曝光

相關新聞

沈伯洋再下戰帖「一周一場辯論」蔣萬安回應：有許多市政工作要忙

台北市長蔣萬安昨總質詢結束，今上午市政會議後到大安區視察師大行人友善設置成果。對手、民進黨參選人沈伯洋稱，希望一周跟蔣萬安辯論一場，選前辦十場？蔣說，他昨天才剛結束議會總質詢，接下來還持續有許許多多的市政工作要忙碌。蔣說，市政都持續進行，各項建設腳步不會停下。

民調領先何欣純12.6個百分點 江啟臣：最重要的民調是投票日

國民黨台中市議會黨團委託TVBS民調中心調查，發布縣市長登記參選後的第一份台中市長選戰民調，國民黨參選人江啟臣支持度45.1%，民進黨參選人何欣純32.5%，差距12.6個百分點。對此，國民黨中市長參選人江啟臣說，每一分民調他都會參考，最重要的民調是投票日那一天的民調，他會繼續爭取市民支持。

Cheap買10元《小牛頓》挖到高虹安！33年前投稿曝光 本人現身：是我沒錯啦

逛二手書店竟意外挖出市長33年前的童年紀錄！百萬網紅Cheap近日到台中二手書店挖寶，花10元買下一本1993年出版的《小牛頓》雜誌第117期，沒想到隨手翻閱時，竟在「小朋友的妙點子」單元看到「高虹安」3個字。Cheap進一步比對就讀學校及年代後，發現資料都與現任新竹市長高虹安吻合，讓他笑稱自己「花了10塊錢，買到一份市長的投稿紀錄」。

吳旭智比徐欣瑩強？邱臣遠曝地方風向 隱形白成選戰變數

竹北市長選戰三腳督激烈，民眾黨參選人邱臣遠今直言，國民黨吳旭智在竹北的實力比縣長參選人徐欣瑩強，如今反而是徐欣瑩需要吳旭智，且徐近期爭議恐波及竹北選情；他並稱，藍白破局後白營支持者更凝聚，選戰後期「隱形白」是否出來投票將成變數。

蘇巧慧板橋福德市場掃街 再提推動都市更新局及板橋醫療園區

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天上午到板橋福德市場、黃石市場掃街，受到攤商及民眾熱情歡迎。蘇巧慧表示選前最後74天，除了將成立更多後援會，也會在社群上推出更多創意影片，盼用多元有趣的方式爭取更多市民支持，帶領新北迎向新時代。

藍白破局衝擊五五波選區？邱臣遠：支持者情緒很難控制

竹北市長藍白合破局，民眾黨參選人邱臣遠今表示，藍白到登記就應翻頁，「沒有樁腳就用雙腳、沒有財力就用體力」，更直言竹北這一局沒有棄保空間，支持者情緒是否外溢也「不好控制」，最終就看11月28日選票見真章。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。