吳旭智比徐欣瑩強？邱臣遠曝地方風向 隱形白成選戰變數

竹北市長選戰三腳督激烈，民眾黨參選人邱臣遠今直言，國民黨吳旭智在竹北的實力比縣長參選人徐欣瑩強，如今反而是徐欣瑩需要吳旭智，且徐近期爭議恐波及竹北選情；他並稱，藍白破局後白營支持者更凝聚，選戰後期「隱形白」是否出來投票將成變數。

邱臣遠今接受主持人黃光芹「CNEWS匯流新聞網」專訪，談及近期竹北市長民調及藍白合作破局後續。他表示，民調來源及調查方式各有不同，自己正面看待目前支持度，「至少我們現在是逆勢往上」，選戰仍會全力以赴。

對於吳旭智目前多份民調居領先，邱臣遠表示，吳旭智擔任兩屆縣議員，也曾參選立委，地方基層實力原本就存在，他對吳個人「沒有太多意見」。但他觀察，近期地方對徐欣瑩的負面觀感及誠信質疑逐漸增加，甚至出現「支持吳旭智就是支持徐欣瑩」的連結。

邱臣遠更直言，「在竹北吳旭智比徐欣瑩強，這是事實」，因此現階段應該是徐欣瑩需要吳旭智，而非吳旭智需要徐欣瑩。他說，自己掃街接觸地方時，甚至有淺藍、眷村二代及外省二代選民向他表達對近期事件不滿，認為相關效應後續仍可能擴散，並影響竹北市長選情。

談到美麗島電子報公布竹北政治人物好感度，邱臣遠則質疑，把多名與竹北沒有直接關聯的全國性政治人物放入調查，其政治訊息恐是在強調「民眾黨影響力不在、柯文哲影響力不在」。

邱臣遠認為，民眾黨支持者中有不少中間選民平時不表態，通常要到選戰最後階段才會做決定，他將這群人形容為「隱形白」。這些選民較不受傳統藍綠政黨動員影響，反而重視參選人的政見、特質，以及能否打破棄保、政黨情感綁架等傳統政治操作，因此最後是否形成投票動能，將成選戰重要變數。

邱臣遠也透露，藍白破局後，自己在地方行程上感受到被邊緣化甚至「孤立」，傳統組織、樁腳又多與地方資源連動，因此只能改採最原始方式，一步一腳印掃街、拜票。他說，自己現在「沒有公職、沒有樁腳，只能靠雙腳」，但也正因藍白破局，反而讓民眾黨支持者更加凝聚，甚至可能產生外溢效應。