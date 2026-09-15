蘇巧慧板橋福德市場掃街 再提推動都市更新局及板橋醫療園區

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天上午到板橋福德市場、黃石市場掃街，受到攤商及民眾熱情歡迎。蘇巧慧表示選前最後74天，除了將成立更多後援會，也會在社群上推出更多創意影片，盼用多元有趣的方式爭取更多市民支持，帶領新北迎向新時代。

蘇巧慧在立法委員張宏陸，新北市議員戴瑋姍、黃淑君，新北市議員候選人李昆穎、陳俊諺陪同下來到福德市場，沿途不但有多位民眾比讚為她加油，還有攤商大讚蘇巧慧真正關心基層，高喊「一定投給妳！」蘇巧慧表示，未來將成立專責的都市更新局加速都更，推動以大眾運輸站點為中心的街廓機能翻新，同時秉持簡政便民的原則，精簡審議流程、提高效率。

蘇巧慧強調，板橋不僅是快速發展的現代大城，更擁有豐富的歷史與文化底蘊，未來她將串連在地藝文產業與歷史建築，打造兼具現代機能與文化記憶的特色街景。另外也將與立委張宏陸及在地議員攜手，加速推動板橋醫療園區、國家兒童未來館，以及泰板輕軌等重大建設，全面提升在地醫療量能、親子空間與交通路網，為市民打造更便捷、高品質的生活環境。

蘇巧慧至板橋福德市場掃街拜票。記者黃子騰／攝影

攤商豎起大拇指挺蘇巧慧。記者黃子騰／攝影