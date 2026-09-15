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藍白破局衝擊五五波選區？邱臣遠：支持者情緒很難控制

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
竹北市長藍白合破局，民眾黨參選人邱臣遠今表示，藍白到登記就應翻頁，「沒有樁腳就用雙腳、沒有財力就用體力」，更直言竹北這一局沒有棄保空間。圖／CNEWS匯流新聞網提供
竹北市長藍白合破局，民眾黨參選人邱臣遠今表示，藍白到登記就應翻頁，「沒有樁腳就用雙腳、沒有財力就用體力」，更直言竹北這一局沒有棄保空間。圖／CNEWS匯流新聞網提供

竹北市長藍白合破局，民眾黨參選人邱臣遠今表示，藍白到登記就應翻頁，「沒有樁腳就用雙腳、沒有財力就用體力」，更直言竹北這一局沒有棄保空間，支持者情緒是否外溢也「不好控制」，最終就看11月28日選票見真章。

2026九合一選舉

邱臣遠今接受主持人黃光芹「CNEWS匯流新聞網」專訪，他說自己「沒有樁腳，但是有雙腳；沒有財力，但是有體力」，近期持續走入人口較不密集地區家戶拜訪，也加強舊城區、三民商圈、竹北火車站及中正西路等地掃街，希望除了網路空戰，也讓市民實際看到參選人。

他說，家戶拜訪也讓他發現不少基礎建設問題，包括人行道破損、路燈不足、排水側溝及市場環境等，「城市美學、親子活動都很好，但很多細緻的基礎工程還沒做好」，未來甚至規畫「竹北大縱走」，設計5至7條路線，讓民眾用步行方式重新認識竹北。

談到藍白破局後的政治效應，邱臣遠表示，黨中央希望把外溢效應控制在新竹縣內，他也認同，但從基層接觸來看，支持者情緒「非常滿」，是否外溢坦白說不好控制，尤其新北、宜蘭等五五波選區，更可能受到支持者情緒影響。

邱臣遠指出，部分藍營人士及徐欣瑩陣營近期透過提告或對外論述，稱「柯文哲光環不在、小草腰斬、邱臣遠民調墊底」，在他看來，就是認為新竹縣藍營不需要白營支持，「既然這樣，大家就努力把最真實的民調在11月28日衝出來，到時候見真章」。

針對外界討論後續是否可能操作棄保，邱臣遠明確表示「不可能」，他今年5月20日接受徵召後已辭去新竹市副市長職務投入選戰，承載民眾黨及支持者期待，「對我們來講沒有所謂棄保這件事」。他也認為，既然大家都已正式登記，還持續談藍白合，不僅不切實際，也不尊重選民。

邱臣遠並提出，竹北選戰現階段首要任務是凝聚支持者、拉高投票率，再深入民眾黨較弱的傳統組織區域。他也重申「神隊友方案」，主張將生育津貼提高至4萬元，並同步強化人行道、無障礙、托育及育兒空間，希望讓竹北從高稅收進一步轉化為更好的基礎建設與市政服務。

邱臣遠 藍白 情緒 2026九合一選舉 竹北 新竹縣選舉

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