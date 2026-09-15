沈伯洋穿防彈衣攻防引戰 藍營反問：「Email恐嚇妻女」嫌犯抓到沒？

民進黨台北市長參選人沈伯洋近日東京路跑穿防彈背心引熱議，與蔣萬安團隊隔空互嗆。由於沈伯洋陣營指該話題是蔣萬安開啟，國民黨發言人、台北市議員柳采葳指出，連自家總幹事都打臉？當初說「Email恐嚇妻女」的嫌犯到底抓到沒？

柳采葳指出，沈伯洋跑去日本路跑，高調穿著防彈背心作秀被全民看破手腳，被戳中痛處後，還跳出來甩鍋，嗆說是「蔣萬安開啟話題」，反過來酸台北市治安；但PO防彈背心影片、話題操作、對外宣傳穿了幾天、穿去哪裡的，「不就是你們的競選總幹事吳思瑤嗎？」是在公開打臉自家總幹事嗎？現在居然狠心背刺自家總幹事。

柳采葳表示，為了幫沈伯洋卸責，連自家的總幹事吳思瑤都能一刀切斷、當場打臉，不愧是認知作戰祖師爺；堂堂認知作戰祖師爺，遇到蔣萬安的常識檢驗連回都不敢回，只會對台灣人民進行認知作戰，這算什麼防禦專家？

柳采葳表示，沈伯洋當初說「Email 恐嚇妻女」，到現在抓到人沒？現在中央可是民進黨全面執政，內政部、警政署、刑事局握在手裡，到底哪來的臉跟台灣人民談治安？之前高調在媒體前大聲疾呼，宣稱「有人寄 Email 恐嚇妻女」當初說寄Email恐嚇你妻女的嫌犯，到現在到底抓到人了沒有？是民進黨政府的國安警政體系無能？還是當初根本就是自導自演？