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競選歌曲MV畫面出包 李四川：有錯就改不要硬坳就好
國民黨新北市長參選人李四川昨在臉書發布競選歌曲，李四川昨指副歌中的一句「川好勢」也是他的心聲，代表他已準備好了。但昨競選歌曲發布後，因MV畫面疑似出現亂碼一度下架，經調整後再重新上架。今李四川對此受訪表示，他都鼓勵年輕人創新，不必怕錯誤，有錯就改，這個沒有什麼關係，不要硬拗就好了。
今李四川出席三重川友會活動，他表示謝謝很多市民的支持，也謝謝很多對競選歌曲批評指教的人，有錯我們就會把它做修正、把它做好。
媒體詢問這句「川好勢」是否也說明要來接下侯友宜的棒子？李則回應，他要謝謝團隊夥伴前面設計一個「川T」，讓團隊都穿相同衣服，他也鼓勵團隊創新，競選歌曲由團隊夥伴填詞，描述我們新北市所有市民的日常生活，並請專業人士來作曲、演唱，也希望能夠表達我們新北市市民的日常生活，也請大家一起來唱。
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