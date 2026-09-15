新北捷運遭中央砍54.1億元 李四川再批蘇巧慧未替新北爭取

116年度新北三大捷運補助遭中央政府大砍54.1億元，外界質疑民進黨新北市長參選人蘇巧慧不願為地方發聲，蘇今稱中央對各縣市是一視同仁。國民黨參選人李四川今出席三重川友會時受訪表示，蘇巧慧說的一視同仁，是她前面講的「一毛都不會少」，還是一視同仁全部都砍光光？若是一毛都不會少，那中央應現在就給新北，如果是全國都砍，那她當立委應要為新北出聲爭取預算。

針對新北捷運遭中央砍補助，除李四川抨擊蘇巧慧不作為，李四川競辦發言人江怡臻也表示，她要請問蘇巧慧，中央大砍新北的54億捷運經費，到底什麼時候要給？這個問題，新北市民問了多天，中央始終沒給明確答案。結果現在選舉到了，蘇巧慧突然搬出中央背書，交通部長陳世凱直接承諾，新北軌道建設經費「一毛都不會少」。

江怡臻說，既然一毛都不會少，為什麼一開始不編？為什麼不現在就給？明年三鶯線、基隆捷運新北段、淡海輕軌都有實際工程進度與經費需求，中央編列經費卻短少54.1億元。面對質疑，交通部先說「看工程進度」、再說「核定總額不會少」，如今部長更進一步把話說滿，直接保證相關建設經費不會短少。

江怡臻表示，工程有進度、地方有需求，該編的經費本來就應該照需求編列。如果這些錢本來就該給新北，為什麼還要等到選舉才說？她要再問巧慧「是不是妳沒選上，明年的建設經費就沒了？」新北市民要的是捷運如期推動，不是看民進黨大玩「先扣、再給」的兩面手法，更不是把地方建設當成選舉籌碼。

江怡臻強調，左手先扣預算，右手再做人情，最後還要包裝成候選人爭取來的政績。這不是照顧新北，而是拿新北的建設需求做選舉操作。54.1億元不是民進黨的錢，也不是哪一位候選人的政治紅包。該給新北的，就現在給。