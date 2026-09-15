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沈伯洋再下戰帖「一周一場辯論」蔣萬安回應：有許多市政工作要忙
至於競選辦公室何時成立？蔣萬安說，相關選務的安排，確定後都會向大家來報告。尤其他推動各項市政的腳步，不會停下，也會持續以有感施政成績，爭取民眾認同。
蔣說，所以包括台北大巨蛋一年完工啟用，接下來兩場國際級頂尖賽事，包括成功爭取洛杉磯奧運最終資格賽等將在大巨蛋舉辦；還有捷運六條線齊發；當然包括成功爭取輝達落腳台北，帶來不只1萬個工作機會，也為台北市未來20年、30年AI科技產業發展奠下深厚的基礎。到生生喝鮮奶、營養午餐免費，育兒家庭減工時不減薪，月子加菜金等等，「持續推動各項市政，腳步不會停下來。」
至於昨天中廣前董事長趙少康爆料蔣這周要上王偉忠節目？蔣表示，他昨天才剛結束總質詢，接下來還持續有許許多多市政要忙碌。
對於沈伯洋邀選戰前，一周辦一場辯論會？蔣萬安說，大家不要忘記四年前，當時六都唯一一場辯論就在台北，他也參與，當時整個辯論的形式大家也都看到。所以他還是一樣持續推動各項市政，這樣的工作非常多，市府不會耽擱。至於參與辯論，他之前也表達過，就會參與，而且形式也很清楚，四年前就有參加，就是這樣。
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