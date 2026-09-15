李四川挺進三重綠營票倉 近千名支持者到場力挺

新北市三重區長期被視為綠營票倉，今早國民黨新北市長參選人李四川出席三重川友會，近千人聚集在三重體育館，許多民眾揮舞著國旗，配合現場司儀高喊「海納百川、我們都挺李四川」口號，場面浩大聲勢驚人。面對綠營票倉，李四川以基層公務員奮鬥歷程動之以情，並祭出雙北一日生活圈多項重大交通與建設藍圖，爭取勝選決心。

李四川今出席川友會活動一開口就因聲音沙啞，台下先是一陣笑聲，隨後立即給他鼓掌，他致詞表示，感受到現場民眾的熱情與溫暖，近來跑5個月瘦了5公斤，等於講了50年的話都已聲音沙啞，可見選舉是要靠嘴巴，他一生靠手在做事，這次感覺選舉確實很困難。

他說自己是小琉球討海的小孩，後來當公務員從最基層三職等一路往上爬，也沒想過會當副市長，更沒想過會站在台上選市長，但只要肯努力肯打拼，台灣就會給我們機會，他希望鄉親能支持一個有能力有經驗為新北市努力的人。

李四川細數過去在新北服務，三重面臨淹水時，他一點一滴按照步驟處理，他也感謝侯市長在八年的執政基礎，他日前也與各里長針對市政問題開過檢討會，有任何尚未完善的部分，只要年底他當選市長一定會一一實現。

李四川強調未來不僅強化三重建設，也會與北市積極合作，除了三重要蓋第二圖書館，他也會在忠孝碼頭做一條橋到大稻埕，他也與蔣萬安市長談好，未來雙北可一起看煙火。另外包括汐止到民生汐止線到大稻埕，他也要做大漢溪捷運系統，另還有蘆社大橋等，讓雙北一日生活圈成30分鐘生活圈。

李四川笑說雖然聲音沙啞，但他看到這麼多熱情鄉親讓他愈講愈起勁，這是他第一次選舉，雖然別人都說他連握手及向人點頭都不太會，但他強調自己有能力，只要未來大家有任何要求，他一定會用自己的經驗與能力處理，台下支持者聽聞後則給以掌聲。

國民黨新北市長參選人李四川今出席三重川友會，現場湧入近千名支持者相挺。記者曾原信／攝影