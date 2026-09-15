藍營江啟臣民調獲逾8成白營支持 劉芩妤曝下一步關鍵：年輕選票

國民黨發布最新民調，國民黨台中市長參選人江啟臣支持度贏對手民進黨何欣純12.6%，其中81.6%民眾黨支持者支持江啟臣，年輕族支持度小輸何欣純，引熱議。民眾黨台中市議員參選人劉芩妤認為，藍白合下一步關鍵在年輕選票。

國民黨台中市議會黨團委託TVBS民調中心調查，發布台中市長選戰民調，江啟臣支持度45.1%、何欣純32.5%；交叉分析顯示，90.7%國民黨支持者、81.6%民眾黨支持者支持江啟臣，81.2%民進黨支持者支持何欣純；20至29歲年輕選民支持度，何欣純以35.8%，領先江啟臣的33.1%。

西屯區市議員參選人劉芩妤說，逾8成民眾黨支持者支持江啟臣，顯示台中藍白合作已有一定基礎，而接下來年輕世代的選擇，將是市長選戰的重要關鍵。

劉芩妤指出，市長與議員是同一場選舉，年輕議員參選人長期在地方接觸年輕選民、討論就業、居住、育兒與城市未來，也可能進一步影響年輕世代對市長參選人的選擇。

劉芩妤認為，藍白合作不只是在市長層級，我們這群年輕參選人也是很重要的一環。能不能讓更多年輕人認同我們的政策，也會影響最後的市長選票。接下來若能透過不同世代、不同選區的參選人持續累積信任，才能讓合作真正向更多中間與年輕選民擴散。