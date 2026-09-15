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影／捷運補助遭減列是中央一視同仁？李四川：蘇巧慧身為委員應當爭取
國民黨新北市長參選人李四川上午在三重綜合體育館，舉行「三重川友會」成立大會，對於民進黨新北市長參選人蘇巧慧近日認為，新北市明年度中央捷運補助遭減列54.1億元，是中央「一視同仁」，李四川不以為然表示，蘇巧慧身為委員，應當為新北爭取預算。
李四川強調若所謂的「一視同仁」是指捷運預算一毛都不會少，那現在就可以做了，但若是全國都砍，那蘇巧慧身為地方立委應該為新北發聲。李四川也指出，過去民進黨說捷運三環三線不會實現，如今也持續通車。
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