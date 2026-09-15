影／捷運補助遭減列是中央一視同仁？李四川：蘇巧慧身為委員應當爭取

國民黨新北市長參選人李四川上午在三重綜合體育館，舉行「三重川友會」成立大會，對於民進黨新北市長參選人蘇巧慧近日認為，新北市明年度中央捷運補助遭減列54.1億元，是中央「一視同仁」，李四川不以為然表示，蘇巧慧身為委員，應當為新北爭取預算。

李四川強調若所謂的「一視同仁」是指捷運預算一毛都不會少，那現在就可以做了，但若是全國都砍，那蘇巧慧身為地方立委應該為新北發聲。李四川也指出，過去民進黨說捷運三環三線不會實現，如今也持續通車。

國民黨新北市長參選人李四川上午成立三重川友會，李四川強調自己工程背景，宣傳物上也是工人裝扮。記者曾原信／攝影

國民黨新北市長參選人李四川（中）表示，在國民黨執政的新北市，捷運建設持續進步，也打臉民進黨曾經說的三環三線不會實現。記者曾原信／攝影

國民黨新北市長參選人李四川（左）認為，對手蘇巧慧不該把中央砍捷運預算視為一視同仁，身為立委應當爭取地方福利。記者曾原信／攝影

國民黨新北市長參選人李四川（中）上午前往三重川友會成立大會，受到熱烈歡迎。記者曾原信／攝影

國民黨新北市長參選人李四川表示，在國民黨執政的新北市，過去被民進黨說三環三線不會實現的捷運，如今也逐步成真。記者曾原信／攝影