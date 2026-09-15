民調領先何欣純12.6個百分點 江啟臣：最重要的民調是投票日

國民黨台中市議會黨團委託TVBS民調中心調查，發布縣市長登記參選後的第一份台中市長選戰民調，國民黨參選人江啟臣支持度45.1%，民進黨參選人何欣純32.5%，差距12.6個百分點。對此，國民黨中市長參選人江啟臣說，每一分民調他都會參考，最重要的民調是投票日那一天的民調，他會繼續爭取市民支持。

江啟臣今日上午由市議員林孟令、賴義鍠等人召開「20分鐘生活圈 發展均衡 生活方便」政策發佈記者會，江提出「20分鐘生活圈」政策核心架構，透過區域發展均衡、公共機能優化、交通路網整合等政策，讓市民在就醫、就學、就養與通勤上的各項需求皆能在20分鐘內獲得滿足，打造兼具效率、便利與均衡發展的宜居台中。

江啟臣會後受訪指出，選舉到了，各式各樣的民調都有，對他來講，每一分民調都會參考，特別是我們覺得需要加強、補足的地方，就會持續努力；只要是科學的民調，都會作為參酌的依據。

江啟臣強調，「最重要的民調實際上是投票日那一天的民調。」我們會繼續腳踏實地、用最務實的方式在台中市爭取市民支持，將我們的藍圖、政見來告訴市民。