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開箱陳亭妃競總 蔡英文交代南市生育率要拚六都第一

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
蔡英文前總統今上午前往民進黨台南市長提名人陳亭妃競選總部，與會市議員參選人幾乎到場，眾人高喊凍蒜。記者謝進盛／攝影記者謝進盛／攝影
蔡英文前總統今上午前往民進黨台南市長提名人陳亭妃競選總部，與會市議員參選人幾乎到場，眾人高喊凍蒜。記者謝進盛／攝影記者謝進盛／攝影

蔡英文前總統今上午前往民進黨台南市長提名人陳亭妃競選總部，在陳亭妃陪同下開箱競總設施，對於其競總跳脫傳統傳統窠臼挹注活潑接地氣氛圍競讚譽有加。據知，陳競選總部，將在下月11日正式成立，賴清德總統將出席親自授旗。

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陳亭妃競選總部位於永康區水漾路鹽行國中重劃區，本月12日進駐營運，該總部跳脫傳統政治的嚴肅風格，以融合「綠色」與「桃紅色」的貨櫃屋為主體，展現美學與女性思維，以簡潔、通透的設計為主軸，引入自然光、風與綠意，搭配質感建材及開放式空間，讓建築本身成為「美學台南」。

陳亭妃今年8月邀約蔡英文前總統開箱競總，蔡一口答應，安排今上午造訪，民進黨市黨部立委林志展率領市議員提名人迎接，與會者不乏昔日賴系挺立委林俊憲陣營者，黨部初選整合奏效。

陳亭妃引導蔡英文前總統參訪競選總部，競選總部內設有互動專區，讓民眾可以透過更親近、科技化的方式（如先前推出的四季農漁業 AI 動畫政策影片）。現場還有「妃熊厲害」泰迪熊牆：，總部內打造一整面療癒的彩色泰迪熊牆，象徵不同的核心價值，戶外特別設計綠色與粉紅色的跑道，象徵28年深耕台南的從政歷程。

總部也特別融入親子與互動元素，讓大人與孩子都能自在使用。無論親子同行、年輕朋友相約，或不同世代面對面交流，都能在自然、沒有距離的環境中互動。

陳亭妃表示，希望透過空間設計，讓競選總部不只是選戰運作的場所，也能成為人與人交流的空間，過程中播放AI 動畫政見影片，蔡英文頻頻點頭認同。

陳亭妃提出的相關社會福利措施，強調不是要跟六都拚，而是要補不足之處，蔡致詞時肯定陳亭妃提出相關政見，還打趣說，未來陳亭妃當選台南市長後，生育率一定要拚六都第一，語畢，全場哄堂大笑。

蔡英文前總統（中）今上午前往民進黨台南市長提名人陳亭妃競選總部，與會市議員參選人幾乎到場，眾人高喊凍蒜。記者謝進盛／攝影
蔡英文前總統（中）今上午前往民進黨台南市長提名人陳亭妃競選總部，與會市議員參選人幾乎到場，眾人高喊凍蒜。記者謝進盛／攝影

蔡英文前總統（中）今上午前往民進黨台南市長提名人陳亭妃競選總部，與會市議員參選人幾乎到場，眾人高喊凍蒜。記者謝進盛／攝影
蔡英文前總統（中）今上午前往民進黨台南市長提名人陳亭妃競選總部，與會市議員參選人幾乎到場，眾人高喊凍蒜。記者謝進盛／攝影

蔡英文前總統（右）在立委陳亭妃（右一）陪同開箱競選總部，品嘗爆米花留下有趣表情。記者謝進盛／攝影
蔡英文前總統（右）在立委陳亭妃（右一）陪同開箱競選總部，品嘗爆米花留下有趣表情。記者謝進盛／攝影

蔡英文前總統（中）今上午前往民進黨台南市長提名人陳亭妃競選總部。記者謝進盛／攝影
蔡英文前總統（中）今上午前往民進黨台南市長提名人陳亭妃競選總部。記者謝進盛／攝影

蔡英文前總統（中）今上午前往民進黨台南市長提名人陳亭妃競選總部，記者謝進盛／攝影
蔡英文前總統（中）今上午前往民進黨台南市長提名人陳亭妃競選總部，記者謝進盛／攝影

蔡英文前總統（左一）在立委陳亭妃（右一）陪同開箱競選總部，與小朋友們一起體驗遊戲設施。記者謝進盛／攝影
蔡英文前總統（左一）在立委陳亭妃（右一）陪同開箱競選總部，與小朋友們一起體驗遊戲設施。記者謝進盛／攝影

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