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沈伯洋昨夜返台...今一早掃市場 支持者喊「我不是蟑螂、老鼠」

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋赴日交流昨夜返台，上午到士林區華榮市場掃街，有別於上周到石牌商圈掃街爆滿人潮，加上沒有特別在粉專預告且為上班日，人潮確實比平常略少一些，但也有死忠支持者到場聲援。記者洪子凱／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋赴日交流昨夜返台，上午到士林區華榮市場掃街，有別於上周到石牌商圈掃街爆滿人潮，加上沒有特別在粉專預告且為上班日，人潮確實比平常略少一些，但也有死忠支持者到場聲援。記者洪子凱／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋赴日交流昨夜返台，上午到士林區華榮市場掃街，有別於上周到石牌商圈掃街爆滿人潮，加上沒有特別在粉專預告且為上班日，人潮確實比平常略少一些，由於上周藍營議員稱「洋流」人潮很多是工讀生、走路工，更稱一群「蟑螂老鼠」，今天現場有支持者高喊，「我不是工讀生」、「我不是蟑螂、老鼠」替沈伯洋聲援。

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沈伯洋說，掃街行程有越來越多支持者到現場感到非常溫暖，有些人到現場不只表達支持還帶著陳情書等，每一個人都是活生生的人。把市民講成蟑螂老鼠，而且還是出自議員之口，認為非常不妥。

而沈伯洋昨天也被發現出席日本活動，服裝結合不少動漫元素，被問到有沒有特別到日本掃貨，沈表示，日本動漫次文化非常豐盛，他也有趁空檔去看一下特檔，不過即便在日本依然心繫台北，他也引用「JOJO的奇妙冒險」一句話稱「最短捷徑就是繞遠路」，要一步一腳印走訪基層，才能達到最終目標。

而面對近日市政問題包含營養午餐、里長有約遭爆料把有話直說的里長安排在閉門時段，沈伯洋表示，很喜歡遇到有話直說的里長可以在很短時間內直接反映問題更表示事情很急迫，越公開也比較能解決問題，蔣很多政策都是都是想到一個idea就去做，但沒有去想如何具體落實，例如現在營養午餐問題涉及食安就應趕快解決。

民進黨台北市長參選人沈伯洋赴日交流昨夜返台，上午到士林區華榮市場掃街，有別於上周到石牌商圈掃街爆滿人潮，加上沒有特別在粉專預告且為上班日，人潮確實比平常略少一些，但也有死忠支持者到場聲援。記者洪子凱／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋赴日交流昨夜返台，上午到士林區華榮市場掃街，有別於上周到石牌商圈掃街爆滿人潮，加上沒有特別在粉專預告且為上班日，人潮確實比平常略少一些，但也有死忠支持者到場聲援。記者洪子凱／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋赴日交流昨夜返台，上午到士林區華榮市場掃街，有別於上周到石牌商圈掃街爆滿人潮，加上沒有特別在粉專預告且為上班日，人潮確實比平常略少一些，但也有死忠支持者到場聲援。記者洪子凱／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋赴日交流昨夜返台，上午到士林區華榮市場掃街，有別於上周到石牌商圈掃街爆滿人潮，加上沒有特別在粉專預告且為上班日，人潮確實比平常略少一些，但也有死忠支持者到場聲援。記者洪子凱／攝影

沈伯洋 老鼠 蟑螂 2026九合一選舉 台北市選舉

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