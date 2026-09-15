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蔣萬安拚連任本周上王偉忠專訪 沈伯洋喊快辯論：一周一場不錯

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市長蔣萬安結束總質詢傳出競選總部將在9月下旬成立，更以3層戰術結合競辦、市府、藍營民代，而面對辯論議題蔣表態願意參與，沈伯洋說，要能交叉詰問、追問才是重點，更稱台北市議題很多，一個禮拜一場也還不錯。記者洪子凱／攝影
台北市長蔣萬安結束總質詢傳出競選總部將在9月下旬成立，更以3層戰術結合競辦、市府、藍營民代，而面對辯論議題蔣表態願意參與，沈伯洋說，要能交叉詰問、追問才是重點，更稱台北市議題很多，一個禮拜一場也還不錯。記者洪子凱／攝影

台北市長蔣萬安結束總質詢傳出競選總部將在9月下旬成立，更以3層戰術結合競辦、市府、藍營民代，卻遭質疑有行政不中立問題，民進黨台北市長參選人沈伯洋更痛批蔣「把市府當成競選總部」。而面對辯論議題蔣表態願意參與，沈伯洋說，要能交叉詰問、追問才是重點，更稱台北市議題很多，一個禮拜一場也還不錯。

2026九合一選舉

沈伯洋說，蔣萬安選戰不是現在才啟動，常常他提出政見時，第一時間市政府局處就出來回應，且回應常使用選舉語言，讓人會有行政中立的疑慮好像把市政府當作競選總部，應請專家針對行政中立進行探討，做最好的處理。

媒體人趙少康昨天也在節目上指出，蔣萬安本周將上王偉忠節目，沈伯洋表示，他會拭目以待節目專訪問一模一樣的題目等於是間接讓大家做比較，但上各式各樣的專訪節目都是個人行程，辯論還是比較直接方式，昨天議會質詢議員李建昌有提到交叉詰問辯論，目前已經有兩家電視台提出相關邀請書，如果蔣願意的話趕快簽下來，讓市民能在選舉期間充分了解並做決定

沈伯洋表示，如果舉辦太多場辯論對大家也是負擔，但台北市議題非常多包涵交通、教育、兒少保護、都更、老齡化等，如果從現在開始一個星期舉辦一場感覺不錯，但辯論形式非常重要，如果辦了很多場但大家都在各自表述，那不能叫辯論，要能交叉詰問、追問才是重點。

蔣萬安 沈伯洋 王偉忠 2026九合一選舉 台北市選舉

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