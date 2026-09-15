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竹北市長三強纏鬥 邱臣遠猛攻藍綠、吳旭智穩打、曾聖凱衝曝光

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
曾聖凱近期除與民進黨新竹縣長參選人鄭朝方共同出席活動，也勤站路口、上街宣講、接受節目專訪，並深入社區。圖／曾聖凱競辦提供
曾聖凱近期除與民進黨新竹縣長參選人鄭朝方共同出席活動，也勤站路口、上街宣講、接受節目專訪，並深入社區。圖／曾聖凱競辦提供

竹北市長選戰藍綠白三強纏鬥，民眾黨邱臣遠最新民調微幅落後，近期明顯拉高攻勢，採「批綠打藍」戰略，連日猛攻市政、縣政缺失，昨更向國民黨吳旭智、民進黨曾聖凱下戰帖，要求公開辯論竹北市政。

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據美麗島電子報公布民調，吳旭智以29.0%支持度領先，曾聖凱25.2%居次，邱臣遠17.4%排名第三，無黨籍李貞秀3.6%。藍綠差距不到4個百分點，白營與前兩名仍有差距，藍白合作破局後三腳督態勢再受關注。

邱臣遠表示，這份民調是「意料中的產品」，近期每天深入基層、挨家挨戶拜訪及掃街，實際感受到的民意溫度與民調有「極大落差」。目前選戰鎖定積淹水、路燈、側溝清淤等民生議題，並將地方意見轉化為政策，每周固定舉行一至兩場政策記者會，陸續提出交通、教育、都市願景及城市規畫。他強調，民調僅供內部參考，「最真實、最關鍵的民調」仍是11月28日選票。

吳旭智表示，每個數字背後都是期待與責任，仍維持既有步調，「把自己的事情做好，把政策講清楚」。除持續深入地方、出席社區及校園活動，日前也赴新社國小參加獨輪車活動；政策面則與國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩同框「竹北未來城市願景」座談會，提出城市治理政見，並透過社群、政策議題及現場行動強化聲量，採「陸戰扎根、空戰並進」節奏。

吳旭智說，不同於單純以政治攻防搶聲量，他更強調解決竹北問題，從大眾運輸、高中增班、親子教育、運動空間到智慧城市治理，提出可執行、可落地方案，讓選舉回到治理能力競爭。

曾聖凱近期除與民進黨新竹縣長參選人鄭朝方共同出席活動，也勤站路口、上街宣講、接受節目專訪，並深入社區，日前還與新崙家政班成員製作蛋黃酥，拉近與基層距離。他表示，最新民調僅以3.8個百分點暫居第二，近期地方長輩及市民對他的認識與支持持續提升，將繼續爭取認同。

吳旭智說，不同於單純以政治攻防搶聲量，他更強調解決竹北問題。圖／吳旭智提供
吳旭智說，不同於單純以政治攻防搶聲量，他更強調解決竹北問題。圖／吳旭智提供

民眾黨邱臣遠最新民調微幅落後，近期明顯拉高攻勢，採「批綠打藍」戰略。圖／民眾黨提供
民眾黨邱臣遠最新民調微幅落後，近期明顯拉高攻勢，採「批綠打藍」戰略。圖／民眾黨提供

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