拜票走進民宅車庫屋主怒po網 台南市議員林依婷道歉：確有失誤

台南市有民眾不滿車庫門沒關，卻被競選團隊闖入放文宣品，他將影像公開在網路上，被認出影片中帶頭進入民宅的就是台南市議員參選人林依婷，林依婷還原當時情況，表示是看到屋內有人起身，想進去打招呼，現在看起來民眾是想出來關門，造成困擾，她向屋主道歉，團隊後續會調整拜票方式，盡量降低對居民生活的干擾。

林依婷表示，當時她在發放文宣及小物，該戶的車庫是打開的但沒有看到人，後來看到屋內有人起身才走進去放文宣小品就離開，過程僅有幾秒，她是接到記者通知才知道自己被發上Threads，了解情況後認為是拜票過程中的誤會，也確實造成住戶困擾，先向住戶道歉。

林依婷表示，現在的社會氛圍非常重視私領域的界線，所以挨家挨戶拜票的慣例會傾向跟願意走出門外的民眾寒暄，而紅線就是只要沒看見房子裡面有人 ，就不該踏進居民家門包含車庫，寧可多走幾次總會遇到，也不要冒一些不必要的風險。

林依婷說，這也是現在各個候選人會說選舉氛圍愈來愈冷的原因之一，因為過去的選舉模式真的非常擾民，社會大眾忍耐到了極限，已經不太適合應用在如今的社會環境了，我們也是持續有在做調整，盡可能減少不必要的擾民，把更多選舉預算拿來多辦點有紀念意義的親子活動。

林依婷說，這次確實自己有失誤，看到房子裡面有人，也有人起身，想說既然有看到民眾就應該打個招呼表示誠意，結果現在看來住戶可能是打算起身關門不想被打擾，在這邊跟屋主道個歉，不好意思打擾到你們休息了。